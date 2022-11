Günzburger Legoland lüftet Geheimnis um neues Fahrgeschäft

Neubau

Archivbild. Der Parkeingang beim Legoland Günzburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Mit dem Setzen der letzten Schienenteile wird sich die himmelblaue Umrandung des neuen Themenbereichs Lego Mythica schon bald schließen. Der Wing Coaster im Familienfreizeitpark steht kurz vor der Vollendung. Langsam fügen sich alle Elemente zu einem großen Ganzen zusammen, bevor in der Saison 2023 die Eröffnung stattfindet.

Mit einer Größe von 1,2 Hektar und einer Investitionssumme von über 15 Millionen Euro ist dies die bisher umfangreichste Erweiterung des Freizeitparks seit seinem Bestehen.

Das ist die Neuankündigung

Der Legoland Wing Coaster soll mit Spitzengeschwindigkeiten von 15 Metern pro Sekunde das Areal umrunden. Gleichzeitig geht es mit den Fire & Ice Tower in luftige Höhen. Von hier aus haben die Besucher eine Übersicht über den gesamten Themenbereich. 13 Meter ragen die beiden orange-blauen Türme in den Himmel über den Freizeitpark. Dabei sollen sie optisch an die Auferstehung eines Phönix aus der Asche erinnern. Sie verbinden die beiden Elemente Feuer und Eis, die durch blaue und orange-rote Flammen am oberen Ende der Türme symbolisiert werden. Die Fahrgäste erleben bei einer Fahrt-Höhe von neun Metern immer wieder Drops im freien Fall und drehen sich dabei gleichzeitig um die Türme.

Park-Chefin freut sich für die jüngeren Besucher

Legoland Geschäftsführerin Manuela Stone freut sich auf die Parkerweiterung in der Saison 2023: „Mit der Kombination aus spektakulärer Achterbahn und den farbenfrohen Türmen bleiben wir unserem Legoand Motto treu – Spaß für die ganze Familie. Während der Wing Coaster für Mutige ab dem Grundschulalter und einer Körpergröße von 1,20 Metern freigegeben ist, erleben die kleineren Besucher ab einen Meter bei den Fire & Ice Towern Action und Fahrspaß.“

Wann öffnet das Legoland in 2023?

Das Ende der Jubiläumssaison steigere die Vorfreude auf das Jahr 2023 im Günzburger Legoland. Am 6. November verabschiedete sich der Familienfreizeitpark in die Winterpause. Am 25. März 2023 öffnet das Legoland Deutschland wieder seine Pforten.