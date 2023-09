Legoland Deutschland Resort verstärkt sich auf der Führungsebene

Personalie

Dirk Schlecht (links) und Manuela Stone (rechts) begrüßen Frank Schmid im Führungsteam des Legoland Deutschland. Foto: Legoland

Ein Günzburger wird neuer Director Technical Services im Legoland Deutschland Resort. Frank Schmid, 36 Jahre alt, im Landkreis Günzburg geboren und aufgewachsen, hat seit September die Leitung einer der vielfältigsten Abteilungen des Resorts inne. Er übernimmt damit die Aufgaben von Dirk Schlecht, der 22 Jahre lang maßgeblich am Aus- und Aufbau des Legoland Deutschland Resorts beteiligt war. Dirk Schlecht wechselt nach 13 Jahren als Director Technical Services zur Legoland Muttergesellschaft Merlin Entertainments. Dort betreut er als „Technical Director for Legoland Resorts, Special Projects“ zukünftig alle Parks der Legoland Gruppe.

Legoland dankt langjähriger Arbeit des Vorgängers

„Dirk wird persönlich aber auch für seine Erfahrung und sein Know-how vom Legoland Team und mir sehr geschätzt. Er hat in all den Jahren an unserem Standort einen großartigen Job gemacht. Das Legoland Deutschland konnte mit seiner Unterstützung in den letzten 21 Jahren zu dem Resort werden, das es heute ist“, sagt Manuela Stone, Geschäftsführerin des Legoland Deutschland Resorts. „Ich freue mich sehr, dass wir auch weiterhin eng zusammenarbeiten und seine Kompetenz an unserer Seite haben werden.“

Das ist der bisherige Werdegang der neuen Führungskraft

Frank Schmid blickt auf eine lange Karriere im Landkreis Günzburg zurück. 19 Jahre war er bei „AL-KO Therm“ in Jettingen-Scheppach beschäftigt. Begonnen hat er als Azubi für Feinwerkmechanik, zuletzt übernahm er als Produktionsleiter den Neubau der AL-KO Produktionshalle und die Implementierung modernster Produktionstechnologien. Dass er beim Legoland Deutschland Resort seinem Landkreis treu bleiben kann, war dem Günzburger wichtig: „Direkt in meiner Heimatregion für ein Unternehmen tätig zu sein, das ich seit meiner Jugend kenne, ist ein großes Privileg“, sagt Schmid. „Als Vater zweier Töchter habe ich das Legoland Deutschland Resort als Jahreskartenbesitzer kennen und schätzen gelernt. Als Direktor freue ich mich darauf aktiv die Zukunft des Parks mitzugestalten.“

Welche Aufgaben übernimmt Schmid beim Legoland Deutschland Resort

Als Director Technical Services ist Schmid verantwortlich für die technische Abteilung des Legoland Deutschland Resorts. Sein rund 100-köpfiges Team deckt eine Vielzahl von Bereichen ab: Vom Modellbau über die Schreinerei bis hin zur Elektrotechnik und der technischen Verantwortung für die Fahrgeschäfte. Zudem übernehmen sie wichtige Aufgaben wie Malerarbeiten, Sanitär, Grafikdesign, Gartenarbeit und das Atlantis by Sea Life. Aufgaben, die Schmid von seinem Vorgänger Dirk Schlecht übernimmt, der in den vergangenen 22 Jahren maßgeblich an der Gestaltung des Legoland Deutschland Resorts beteiligt war.