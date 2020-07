LEGOLAND Deutschland feiert ein Jubiläum

Bunter Konfettiregen, lauter Applaus und eine große Urkunde im LEGO Rahmen – so wurde Familie Dryjariski Anfang Juli im LEGOLAND Deutschland begrüßt. Der Anlass: Der 10-jährige Hubert betrat den Familienfreizeitpark als 25-millionster Gast seit der Eröffnung im Jahr 2002. Nach einer Nacht im LEGOLAND Pirateninsel Hotel und vor der Heimreise in die knapp 900 Kilometer entfernte Heimatstadt in Polen ging er gemeinsam mit seiner Schwester Olga und seinen Eltern genau zur richtigen Zeit durch das Drehkreuz des Freizeitparks.

Konfettiregen für die Ehrengäste



Geschäftsführerin Manuela Stone und zahlreiche Mitarbeiter nahmen die Ehrengäste mit viel Applaus in Empfang. Die sichtlich vom Konfettiregen überraschte Familie bekam von Manuela Stone eine Urkunde im LEGO Rahmen überreicht. „Die Überraschung ist mehr als gelungen“, betonte Mutter Monika. „Wir kommen gerade von unserer Übernachtung im LEGOLAND Feriendorf und wollten den letzten Tag im Park nochmal richtig genießen, bevor es wieder mehrere Autostunden zurück nach Polen in die Nähe von Breslau geht. Das ist natürlich jetzt das i-Tüpfelchen auf unserem Aufenthalt.“

LEGO Produkte, Schlüsselanhänger und Jahreskarten

Nach der offiziellen Urkundenübergabe folgte das Highlight für die Kinder: der zehnjährige Hubert und die dreijährige Olga hatten beim sogenannten Shop Run jeweils 25 Sekunden Zeit, LEGO Produkte ihrer Wahl aus dem parkeigenen City Shop auszusuchen. Das Strahlen sei auch unter dem Mund-Nasen-Schutz groß gewesen sein, als unter anderem ein LEGO Liebherr Bagger über die Ziellinie getragen wurde. „Heute ist sogar noch schöner als Geburtstag“, freut sich Hubert. Zudem wurde die ganze Familie mit gravierten Schlüsselanhängern und LEGOLAND Jahreskarten ausgestattet.

Corona als Herausforderung für das LEGOLAND



Nachdem im August 2016 der 20-millionste Besucher – der damals achtjährige Silas – durch das Drehkreuz des Freizeitparks schritt, freute sich Geschäftsführerin Manuela Stone, gerade jetzt einen weiteren Meilenstein in der LEGOLAND Erfolgsgeschichte zu erleben: „Die aktuelle Situation ist auch für uns eine Herausforderung. Wir haben umfangreiche Hygienemaßnahmen im ganzen Park umgesetzt, damit die Besucher sicher, entspannt und sorgenfrei ihren Ausflug genießen können. Umso schöner ist es, zu sehen, dass diese Maßnahmen auch Früchte tragen und uns die Gäste nach wie vor ihr Vertrauen schenken.“

Ende Mai 2002 öffnete das LEGOLAND Deutschland seine Pforten und feiert in diesem Jahr sein 18. Jubiläum.