Landkreis Günzburg: Das sind die neuen Teststationen

Als ungeimpfte Person ist der Nachweis eines negativen Testergebnis selbst für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aktuell erforderlich. Aber auch Geimpfte und Genesene müssen sich insbesondere für den Besuch von Freizeiteinrichtungen ebenfalls testen lassen. Durch den infektionsarmen Sommer hat sich das nun notwendige Testangebot jedoch stark verringert. Weil die Nachfrage das Angebot übersteigt, reagiert der Landkreis Günzburg mit der Eröffnung zusätzlicher Stationen mit Testmöglichkeiten.

Wie momentan auch beim Impfen üblich, sind die Testungen nur mit einem vorab vereinbarten Termin möglich. Getestete erhalten ihre Ergebnisse anschließend per E-Mail, nachdem ihr Ergebnis feststeht. So auch am Rewe Parkplatz in der Maria-Theresia-Straße in Günzburg. Dort gibt es die elektronische Benachrichtigung bereits 15 Minuten nach dem Abstrich. Ebenso ist ein kostenpflichtiger PCR-Test vor Ort möglich.

Das trifft auch auf die Teststation in Ichenhausen auf dem Freibad-Parkplatz in der Günztalstraße 10 zu. Hier gelten Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag. Eine weitere Anlaufstelle im Landkreis findet sich in der Ulrich-Burggraf-Straße 7 in Burtenbach. Dort ist nun die Teststelle „Seitz Consult GmbH“ eröffnet. Leipheimer können sich am Grünen Weg 1.

In Haldenwang wird als einzige neue Teststelle kein Terminvereinbarung benötigt, um sich auf das Virus prüfen zu lassen. Öffnungszeiten sind dort am Montag, Mittwoch und Freitag von 18:00 bis 19:30 Uhr sowie Samstag von 09:00 bis 10:30 Uhr. Die Station befindet sich in der Hauptstraße 28.