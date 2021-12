Wo und Wann kann man sich über Weihnachten testen lassen?

Das Landratsamt Augsburg bittet darum, die geänderten Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums in Hirblingen und der Hotlines zu beachten über die Feiertage zu beachten.

Online – Terminvereinbarung wird bevorzugt Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Eine Terminvereinbarung ist im Internet unter https://lkr-augsburg.ecocare.center/ möglich. Alternativ zum Online-Anmeldeverfahren können Termine auch telefonisch unter der Rufnummer + 49 211 387 895 73 (Montag bis Samstag, 8 bis 20 Uhr) vereinbart werden. Da die mündliche Übermittlung von persönlichen Daten am Telefon wesentlich fehleranfälliger ist als die schriftliche Anmeldung über das Formular, wird darum gebeten, auf die Möglichkeit zur telefonischen Terminvereinbarung nur in zwingenden Einzelfällen zurückzugreifen. Die möglichen Terminfenster werden immer sieben Tage im Voraus freigeschaltet. Eine Vielzahl weiterer Teststellen im Landkreis ist auf der Internetseite www.landkreis-augsburg.de/corona-testen aufgeführt. Gegebenenfalls über die Feiertage abweichende Öffnungszeiten der Teststellen sind – soweit nicht aufgeführt – direkt bei den Anbietern zu erfragen.

Eingeschränkte Erreichbarkeit der verschiedenen Hotlines über die Feiertage Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Hotline des Staatlichen Gesundheitsamts im Landratsamt Augsburg sowie die Impftermin - Hotline für die Impfzentren im Landkreis Augsburg sind in der Zeit von Freitag, 24. Dezember 2021, bis einschließlich Sonntag, 26. Dezember 2021, von Freitag, 31. Dezember 2021, bis einschließlich Sonntag, 2. Januar 2022, sowie von Donnerstag, 6. Januar 2022, bis einschließlich Sonntag, 9. Januar 2022, nicht erreichbar. Bürger werden gebeten, sich in medizinischen Notfällen oder bei Verschlechterung ihres Gesundheitszustands ärztliche Hilfe über den ärztlichen Bereitschaftsdienst (KVB: 116117) oder im akut bedrohlichen Gesundheitszustand über die Rettungsleitstelle (112) anzufordern. Die aktuellen Corona-Zahlen sind auch über die Feiertage auf dem Covid-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts unter http://corona.rki.de einzusehen.

Landratsamt bleibt am Freitag, 7. Januar 2022, geschlossen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neben dem Hauptgebäude am Augsburger Prinzregentenplatz betrifft dies auch die Außenstellen in Augsburg, Gersthofen und Schwabmünchen. Die Seniorenberatung in Stadtbergen ist an diesem Tag ebenfalls nicht zu erreichen. Das Jobcenter in Schwabmünchen hat an diesem Tag zu den gewohnten Zeiten geöffnet (Dienstag, 8 bis 12 Uhr, Donnerstag, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie nach vorheriger Terminvereinbarung).

Das sind die geänderten Öffnungszeiten

Freitag, 24. Dezember 2021: 9 bis 15 Uhr

Samstag, 25. Dezember 2021: 10 bis 16 Uhr

Sonntag, 26. Dezember 2021: 10 bis 16 Uhr

Freitag, 31. Dezember 2021 (Silvester): 9 bis 15 Uhr

Samstag, 1. Januar 2022: 10 bis 16 Uhr

Donnerstag, 6. Januar 2022: 10 bis 16 Uhr

An allen anderen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten (Montag bis Freitag: 9 bis 16.45 Uhr; Samstag und Sonntag: 9 bis 13.45 Uhr).