Krumbacher Firma Lingl spendet 1000 Euro an Kindereinrichtungen

Diese Spendensumme von insgesamt 10000 Euro setzt sich aus jeweils 200 Euro für fünf verschiedene Kindergärten und Kindertagesstätten in der Region zusammen.

Diese Einrichtungen dürfen sich über eine Spende freuen: Der Katholischen Kindergarten St. Leonhard Billenhausen, der Katholischen Kindergarten St. Gabriel Niederraunau, die Katholische Kindertagesstätte Maria Hilf, der Evangelischen Kindergarten Krumbach und das Kinderzentrum Krumbach.

Herr Schug möchte sich am Firmenstandort Krumbach weiterhin für die Kindereinrichtungen und Förderung von Nachwuchskräften einsetzen und hat in diesem Zuge die Verantwortlichen zu kreativen Vorschlägen für weitere Spenden aufgerufen. An dieser Übergabe hat auch der erste Bürgermeister Herr Hubert Fischer teilgenommen und seinen Dank für die Förderung der Kindereinrichtungen ausgesprochen.

Im Anschluss an die Spendenübergabe hat sich Herr Fischer noch das Firmengelände von Lingl durch Herr Schug zeigen lassen. Die Firma Lingl bedankt sich für den Besuch des Bürgermeisters und der Leitungen aller Krumbacher Kindereinrichtungen und sind gespannt auf die kreativen Ideen.