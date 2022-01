Scaltel Mitarbeiter spenden nach Brand in Waltenhofen

Eine junge Familie und deren Nachbarin haben in nur einer Nacht, durch einen Großbrand, ihr Zuhause sowie ihr ganzes Hab und Gut verloren. Die Geschädigten stehen unter Schock. Ein Ereignis, das die Belegschaft des IT-Dienstleisters Scaltel, sehr betroffen gestimmt hat. Deshalb entschlossen sie sich zu helfen.

Der Brand hat nicht nur ein landwirtschaftliche Gebäude, eine Werkstatt sowie das anschließende Wohnhaus komplett ausgelöscht. Auch das erst eingerichtete Kinderzimmer der jungen Bewohner, fiel dem Brandherd zum Opfer. Unwiederbringliche Werte, alles, was einem Menschen lieb und teuer ist, liegt in Schutt und Asche.

Durch Carina K, selbst Mitarbeiterin der Scaltel AG und gebürtig aus der Gemeinde Waltenhofen, kam der Stein des Anstoßes ins Rollen, Hilfe zu leisten. Sie stellte kurzer Hand eine Spendenbox in den Geschäftsräumen ihres Arbeitgebers auf. Weiterhin wurde ein Spendenkonto seitens der Scaltel eingerichtet, dessen gesammelter Betrag dann an den Hilfsfonds, des Bürgermeisteramtes in Waltenhofen, weitergegeben wurde. Dabei kamen, mit einer Aufstockung der Geschäftsleitung, 2.000 Euro zusammen.

Die Belegschaft der Scaltel hat innerhalb von nur einer Woche zusammengelegt und setzt sich so für die junge Familie, die in Erwartung ihres ersten Kindes stehen und deren alleinstehende Nachbarin ein. Durch die finanzielle Unterstützung hoffen die Mitarbeiter nach Mitteilung von Scaltel, wenigstens einen kleinen Beitrag zum Aufbau beziehungsweise zur Wiederbeschaffung der notwendigsten Dinge leisten zu können.