Augsburger Makandra spendet 2.500 Euro an Bunten Kreis

Kürzlich übergab Geschäftsführer Dr. Thomas Eisenbarth den Spendenscheck an Astrid Grotz, Vorstand der Stiftung Bunter Kreis. Der Bunte Kreis leistet vielfältige Hilfe für Familien mit chronisch-, krebs- und schwerstkranken Kindern in der Region.

„Wir freuen uns sehr über die nachträgliche Weihnachtsspende. Mit Hilfe solch großzügiger Spenden können wir uns auch weiterhin für Familien mit schwerstkranken Kindern einsetzen“, sagt Astrid Grotz. „Die Kinder müssen viel Leid ertragen und die betroffenen Familien unglaublich viel bewältigen. Der Bunte Kreis unterstützt sie und gibt Halt und Hilfe. Mit unserer Spende möchten wir einen Beitrag dazu leisten“, betont Eisenbarth.

Die Stiftung Bunter Kreis ist eine Sozialeinrichtung an der Kinderklinik des Universitätsklinikums Augsburg. Wenn ein Kind verunglückt, schwer erkrankt oder zu früh geboren wird, ändert sich das Leben der betroffenen Familien schlagartig. Alleine können die Eltern das kaum bewältigen.

Der Bunte Kreis hilft Familien aus der Region

Seit 30 Jahren unterstützt der Bunte Kreis Kinder und Familien in dieser Situation. Jährlich nehmen weit über 2000 Familien in der Region Schwaben das Angebot in Anspruch. Mit seiner hochprofessionellen Begleitung bietet der Bunte Kreis ganzheitliche Unterstützung, damit den betroffenen Familien das Leben bestmöglich gelingt.