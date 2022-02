Zott-Mitarbeiter spenden 6.600 Euro an Glühwürmchen e.V.

Das Geld stammt aus den Beiträgen für die Mitgliedschaft im hausinternen Gesundheitsstudio „Zott Aktiv- Club“.

Die Mehrheit der aktuell rund 200 Aktiv-Club Mitglieder sprach sich dafür aus, den Betrag den Glühwürmchen aus Tapfheim zur Verfügung zu stellen, die seit 20 Jahren krebs-, schwerst- und chronisch kranke Kinder sowie deren Familien unterstützen und sich in besonders liebevoller Arbeit um deren Belange kümmern.

Mit der Spendensumme kann der Verein sein umfangreiches Hilfsangebot umsetzen und unter anderem Herzenswünsche der betroffenen Kinder erfüllen. Für die Aktiv-Club Mitglieder Alfons Scherer und Petra Koller, die selbst aus Tapfheim stammen, war es eine besondere Freude den Check an die erste Vorsitzende des Vereins, Rosemarie Schweyer,zu überreichen. Wie Michaela Matthäus als Verantwortliche für das Aktivzentrum betonte, sei es ein gutes Gefühl durch die Mitgliedschaft im Aktiv-Club soziale Projekte zu unterstützen und gleichzeitig etwas für die eigene Gesundheit zu tun.

Möglich ist dies seit der Fertigstellung des neuen Zott Verwaltungsgebäudes in Mertingen im Jahr 2020, in dem der neue Aktiv-Club, als Teil des umfangreichen präventiven Gesundheitsangebots des Aktivzentrums von Zott, an den Start ging. Club-Mitglieder profitieren seither von einem großen Angebot an Gesundheitskursen und Gerätetrainingsmöglichkeiten, um die persönliche Work-Life-Balance positiv zu gestalten; Angebot und Öffnungszeiten orientieren sich an Bedürfnissen der Mitglieder, die auch auf das Schicht-Modell der Molkerei abgestimmt sind.