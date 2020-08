Kling Consult gratuliert erfolgreichen Absolventen

Vier junge Frauen haben den erfolgreichen Abschluss ihrer Aus- beziehungsweise Weiterbildung bei Kling Consult gefeiert. Geschäftsführer Markus Daffner gratulierte den Absolventinnen und ehrte sie für ihre Ergebnisse. Das Planungs- und Ingenieurbüro zeigt sich außerdem sehr stolz, dass alle Absolventen ihren weiteren beruflichen Weg mit Kling Consult gehen werden.

Das sind die Absolventen

Ihre Aus- und Weiterbildung abgeschlossen haben: Teresa Konrad (Bautechnikerin), Paula Wiedemann (Kauffrau für Büromanagement), Lisa Binder (Kauffrau für Büromanagement), Emmely Nath (Bauzeichnerin).

Über Kling Consult

Kling Consult hat sich zu einem der führenden Planungsbüros Deutschlands für Projekte aller Größenordnungen entwickelt. Seit 1954 realisiert das Unternehmen möglichst individuelle, nachhaltige und innovative Bauvorhaben von der ersten Idee bis zur Fertigstellung. Mit insgesamt rund 150 Beschäftigten am Hauptsitz in Krumbach sowie unseren Niederlassungen in Augsburg, Ulm und München verfügt Kling Consult über Expertise in der Beratung und Planung. Das Unternehmen agiert dabei als Vermittler zwischen dem Auftraggeber, ausführenden Firmen, Träger der Planungshoheit und der Öffentlichkeit.