Oettinger Brauerei übernimmt Azubis „aus Tradition“

Die Oettinger Brauerei freut sich, am Stammsitz Oettingen in diesem Jahr drei Berufseinsteiger zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung beglückwünschen zu können. Franziska Jung, Fachkraft für Lebensmitteltechnik, und Joan Emmendörfer, Brauer und Mälzer, wurden in der Abteilung Füllerei übernommen. Isabell König bleibt als Industriekauffrau in der Debitorenbuchhaltung.

Pia Kollmar: Die Zukunft liegt in den Händen der Jugend

„Die Oettinger Brauerei ist ein Ausbildungsbetrieb aus Tradition und Überzeugung und zudem ein wichtiger Arbeitgeber in der Region Donau-Ries. Deswegen sind wir stolz auf jedes junge Talent, das die Ausbildung bei uns erfolgreich beendet“, sagte Pia Kollmar, Geschäftsführerin der Oettinger Brauerei, über die neuen Gesellinnen und Gesellen. „Als Familienunternehmen wissen wir, dass die Zukunft in den Händen der Jugend liegt.“

Über Oettinger

Mit einem Ausstoß von rund 8,5 Millionen Hektolitern zählt die Oettinger Gruppe zu den größten Bierbrau-Unternehmen in Deutschland. Jährlich füllt die Brauerei circa zwei Milliarden Flaschen und Dosen mit Bier, Biermischgetränken und Erfrischungsgetränken ab, vertreibt diese weltweit. An vier Standorten arbeiten 1.050 Mitarbeiter bei Oettinger. Die Standorte liegen in Oettingen (Bayern, Stammsitz), Braunschweig (Niedersachsen), Gotha (Thüringen) und Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen). Das komplette Bier-Sortiment wird seit März 2013 mit dem Siegel „Ohne Gentechnik“ gekennzeichnet. Nach der Umstellung auf Gentechnikfreiheit trat Oettinger als erste Brauerei dem Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. bei. Das Familienunternehmen wurde im Jahr 1731 gegründet.