Günzburger Legoland kündigt Jubiläums-Parade an

Erstmalig präsentiert das Legoland Deutschland eine Parade innerhalb seiner Tore. Designer, Musiker und Schneider arbeiten derzeit an der Umsetzung, damit die Neuheit passend zum 20. Geburtstag des Parks bereit ist. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher der Geburtstagssaison auf Events und eine Multimedia-Piratenshow freuen. Die Geburtstags-Saison wird am 2. April eröffnet, womit zeitgleich zum 20. Mal der Startschuss für den Günzburger Freizeitpark fällt.

Die Aufführung soll zur Hauptattraktion des Jubiläums werden. Da das Legoland in Günzburg am 17. Mai 2002 seine Pforten zum ersten Mal öffnete, gilt der Mai als Haupt-Geburtstagsmonat. Legoland Event-Direktor Martin Lubitzsch verrät dazu: „Derzeit sind deutschlandweit an verschiedenen Standorten Designteams und erfahrene Experten daran, die Wagen zu entwerfen und zu bauen. Alles noch streng geheim – aber es wird ein Spektakel, das nicht nur Lego Fans begeistern wird! Wir freuen uns schon jetzt auf den großen Moment, wenn der erste Paradewagen um die Ecke biegt und die Kinderaugen zu leuchten beginnen.“

Lediglich dass die Park-Maskottchen, welche in der neuen Saison um zwölf weitere ergänzt werden, einen elementaren Bestandteil der Parade innehaben, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Juli und August stehe anschließend ganz im Zeichen einer Multimedia-Piratenshow. Schwert-Kämpfer, Schleuderbrett-Artisten und eine Feuerspuckerin sollen dann das Programm in der Lego Arena füllen. Auch die Langen Nächte sollen im Sommer wieder stattfinden.

Zu Halloween soll in den Lego-Studios ein neuer 4D Film über die Leinwand laufen, während ab dem 1. Oktober weitere Aktionen rund um das Thema Grusel stattfinden sollen. Am 6. November kommt es dann zum Abschluss der Jubiläumssaison im Günzburger Freizeitpark. Auch hier versprechen die Betreiber ein Geburtstagsprogramm, dass den Rahmen des Finales setzen soll. Zudem sei schon ab Pfingsten der Umbau der Parkunterkünfte fertiggestellt.