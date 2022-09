Legoland Deutschland in Günzburg eröffnet 2023 den Themenbereich Lego Mythica

Freizeitpark

Derzeit laufen die Bauarbeiten für den elften Themenbereich „Lego Mythica" im Legoland Deutschland. Foto: Legoland Deutschland

Das Legoland Deutschland Resort baut aktuell an einem neuen Themenbereich, der 2023 eröffnet werden soll. Dieser fokussiert sich auf die Welt von Lego Mythica. Was die Besucher erwarten können.

Zum Saisonstart 2023 können die Besucher des Freizeitparks Legoland Deutschland den neuen Themenbereich Lego Mythica erkunden. Der 1,2 Hektar große Bereich ist dabei die bisher größte und teuerste Erweiterung des Parks. Es werden zudem neue Achterbahnen gebaut. Die Bauarbeiten laufen derzeit zwischen dem „Land der Pharaonen“ und der „Königsburg“ des Legoland Feriendorfs. Neben den Fantasiemodellen aus Lego Steinen entstehen im elften Themenbereich des Parks neue Attraktionen, die für jedes Alter geeignet sind. Neben einer Achterbahn mit Kopfüber-Fahrt wird es beispielsweise auch einen Spielplatz geben.

Kreation einer Fantasiewelt

„Mit Lego Mythica hält eine komplett neue Themenwelt in unserem Park Einzug. Die anderen zehn Bereiche orientieren sich eher an klassischen Themen, wie beispielsweise Piraten, Ritter, Abenteurer oder Lego City. Nun können wir unseren Gästen auch einen Themenbereich bieten, der die Kreativität und Fantasie anregt und in dem es keine vorgeschriebenen Regeln und Normen gibt. Mythica steht symbolisch für eine Welt, in der die in heimischen Kinderzimmern erschaffenen Kreaturen zum Leben erwachen. Einige dieser Fantasietiere finden auch im neuen Legoland Themenbereich als atemberaubende, lebensgroße Lego Modelle ihren Platz. Hier leben dann fliegende Löwen, einäugige Trolle, Hunde mit Pfauenfedern, farbenfrohe Einhörner und viele mehr. Die Gäste dürfen sich wirklich darauf freuen, wie cool und bunt Lego Mythica wird“, erklärt Legoland Geschäftsführerin Manuela Stone.

Legoland Deutschland feiert Jubiläum

Das Legoland Deutschland feiert zudem 2022 sein 20-jähriges Jubiläum. Im Zuge der Corona-Pandemie verzeichnete der Freizeitpark teilweise nur die Hälfte der sonst gegebenen Besucherzahlen. Aus diesem Grund ist für die Geschäftsführerin Manuela Stone das Jahr 2022 ein „absolutes Aufbaujahr“. Neben einer Legoland-Parade gibt es zudem eine Lego-Blumenwiese, welche durch eine gemeinsame Bau-Aktion im Lego Miniland entstanden ist.