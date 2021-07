Günzburger Bendl erneut mit Gütesiegeln ausgezeichnet

Das unabhängige Prüflabor Siebert + Knipschild zeichnet die Kanalsanierung von Bendl 2021 gleich zweifach mit dem Siegel „Endprodukt Schlauchliner – geprüfte Qualität“ aus.

Für dieses Siegel können Unternehmen verschiedene Projekte innerhalb eines Jahres bei Siebert + Knipschild einreichen, um deren Qualität bei der Verwendung der Schlauchliner prüfen zu lassen. Dabei werden unter anderem Faktoren wie Wanddicke, Wasserdichte und die Biegefestigkeit untersucht. Entsprechen die Liner und die Sanierungsarbeit den Anforderungen der Prüfstelle, wird das Siegel auf geprüfte Qualität ausgestellt. Das Bauunternehmen Bendl erhält nun zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung für die Qualität im Umgang mit den Schlauchlinern der Typen M und S+.

Im April wurde verkündet: Bendl möchte neue Wege gehen – diesmal mit Kanalsanierungsfahrzeugen, die nicht nur das Arbeiten effizienter machen sollen, sondern laut eigener Aussage auch gängigen Umweltstandards entsprechen. Gemeinsam mit den neuen LKWs bekommt die Abteilung Kanalsanierung einen neuen Fräsroboter der Generation 4.0 und eine neue UV-Anlage für Großliner.

Bendl aus Günzburg als familienfreundlich ausgezeichnet

Bereits zum dritten Mal in Folge hat sich die bayerisch-schwäbische Firma Bendl dem Wettbewerb „Beruf & Familie“ gestellt – dieser wird vom Regionalmarketing Günzburg ausgerichtet. Gemeinsam mit weiteren 18 Unternehmen aus dem Landkreis Günzburg wurde das Unternehmen in der virtuellen Preisverleihung am 3. März 2021 für die familienfreundlichen Maßnahmen ausgezeichnet und darf bis 2023 das begehrte Siegel als ausgezeichneter Arbeitgeber tragen, wurde Ende März verkündet.