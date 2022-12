Das war am „Tag der Ausbildung“ in Günzburg geboten

Berufsorientierung

Axel Egermann (Geschäftsführer der Regionalmarketing Günzburg GbR – Wirtschaft und Tourismus) übergibt einen eRoller als Preis für den „Tag der Ausbildung“ an Fiona Louisa Finger aus Krumbach. Foto: Dagmar Derck/RMG

Am Tag der Ausbildung nahmen Schüler der achten bis zwölften Klasse aus Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien des Landkreises Günzburg teil. Gefördert wird das Projekt vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Vor Ort wurde ein Gewinnspiel veranstaltet. Inzwischen ist die Preisträgerin ermittelt worden. Unter allen Teilnehmern des Tages wurde ein eRoller verlost. Gewonnen hat Fiona Louisa Finger aus Krumbach, welche die achte Klasse in der Mittelschule Krumbach besucht. Gesponsert wurde der Preis von der expert Schwarz GmbH in Günzburg. Finger hatte am Veranstaltungstag an der Tour „relax & enjoy“ teilgenommen, bei der sie beteiligte Gastronomiebetriebe kennenlernen konnte.

Möglichkeit zur Berufsorientierung

Die Anwesenden erhielten Einblicke in Unternehmen und nahmen aktiv an verschiedenen Aktionen teil. Erforscht wurden beispielsweise Berufsbilder, die bisher noch unbekannt waren. Aber auch das Reinschnuppern in gezielte Betriebe stand auf der Tagesordnung. So konnten die Schüler Anregungen für einen möglichen Praktikums- oder Arbeitsplatz sammeln und herausfinden, welcher Beruf ihnen gefällt.

Fortsetzung der Veranstaltungsreihe 2023

Auch 2023 wird am 22. November wieder ein Tag der Ausbildung stattfinden. Somit lässt sich der unterrichtsfreie Buß- und Bettag erneut zur Berufsfindung und -orientierung nutzen. Mit dabei werden wieder verschiedene Ausbildungsberufe sein, sodass ein breiter Einblick in die Berufswelt geboten ist.