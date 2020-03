Das bringt die Saison 2020 im Legoland

Am 28. März eröffnet im Legoland bei Günzburg ein neuer Themenbereich. Lego Ninja World soll dieser heißen und mit einem neuartigen Fahrgeschäft die Besucher in den Freizeitpark locken. Lloyd‘s Spinjitzu Spinner heißt die Attraktion, bei der die Fahrgäste die Intensität selbst bestimmen können sollen.

Gegen Aufpreis führt Legoland hinter die Kulissen

Zusätzlich präsentiert das Legoland in diesem Frühjahr eine neue Möglichkeit den Park zu betrachten. Mit einem Heißluftballon nämlich können die Besucher dann nicht nur über dem Park schweben. Die Reise soll die Gäste dann bis in das Allgäu führen. Geleitet wird diese Attraktion von einem fachkundigen Mitarbeiter, der den gelben Ballon gemeinsam mit den Fahrern aufbaut, bevor die ganze Familie den Korb. Von oben sollen die Ballonfahrer dann einen kompletten Überblick über die zehn Themenwelten des Parks erfahren. Rund eineinviertel Stunden lang soll die ballonfahrt dauern.

Ergänzend dazu präsentiert der Freizeitpark auch das so genannte „VIP im LEGOLAND“ Erlebnispaket. Hierbei stellt der Park Premiumparkplatz direkt am Park. Durch den Erwerb dieses Paktes führt Legoland seine Gäste hinter die Kulissen des Freizeitparks, außerdem wird eine Führung durchs Minilnad organisiert. Dazu kommt auch eine Backstage-Tour in den Modellbaubereich, der normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Das bringt die Saison 2020 außerdem

Die neue Saison beginnt am 28. März 2020. Mit diesem Datum wird auch der Europameister der Magie Florian Zimmer im Legoland starten. Der Ulmer Illusionist schwebte in der Vergangenheit bereits über die Donau. Zu weiteren bekannten Kunststücken gehört außerdem das Befreien aus einer brennenden Kiste. Im dieser Saison plant Florian Zimmer in über 160 Shows im Legoland aufzutreten. Daneben sind aber auch diverse andere Events geplant. Dazu gehören etwa die Lego Ninjago Abenteuer, Rambazamba im Legoland, die bunten Musik Nächte, das Movie Heroes Event, die Legoland Halloween Weeks und weitere Bauaktionen.