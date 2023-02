Bezirkskliniken Schwaben stellen neuen Regionalleiter Nord vor

Personalie

Benjamin Englert ist neuer Regionalleiter Nord der Bezirkskliniken Schwaben. Am Standort Günzburg gehört der 39-Jährige auch zur Krankenhausleitung. Foto: Georg Schalk / Bezirkskliniken Schwaben

Der neue Regionalleiter Nord der Bezirkskliniken Schwaben, Benjamin Englert, kommt aus der Industrie. Dass der Öffentliche Dienst so abwechslungsreich sein kann, hätte sich der 39-Jährige nicht vorstellen können. Auf ihn warten große Aufgaben auf dem Campus BKH Günzburg. „Mir ist bisher noch nichts zweimal begegnet. Das reizt mich. Für mich als Mensch, der ungern einen übermäßig großen Anteil an Routinetätigkeiten mag, ist das eine höchst abwechslungsreiche Tätigkeit“, stellt der neue Regionalleiter Nord der Bezirkskliniken Schwaben fest.

Warum wollte Englert der neue Regionalleiter werden?

Englert ist mitverantwortlich für das Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg, wo 1800 Menschen auf dem Campus arbeiten. Dieser umfasst etwa 100 Gebäude auf einer 30 Hektar großen Fläche. Im Oktober 2022 kam er ans BKH und ließ sich von seinem Vorgänger Wilhelm Wilhelm alles zeigen. Amtsinhaber Wilhelm wollte nach fünf Jahren an der Spitze der Regionalleitung einen Gang zurückschalten und in das Service-Center Bau der Bezirkskliniken wechseln. Für Englert war es wiederum Zeit für eine berufliche Veränderung. Nach über 20 Jahren in der Industriebranche und einem Studium zum Wirtschaftsingenieur, wollte er Personal- und Führungsverantwortung übernehmen. Als Regionalleiter sind ihm nun etwa 55 Mitarbeitende direkt disziplinarisch zugeordnet.

Diese Großprojekte übernimmt Englert bei den Bezirkskliniken Schwaben

Benjamin Englert ist nun Mitglied der örtlichen Krankenhausleitung. Aufgaben gebe es für ihn genug. Da ist zum einen der bereits bekannte Neubau der kompletten psychiatrischen Klinik. Dieser soll das Gesicht des BKH-Geländes und den internen Ablauf nachhaltig verändern. Das 100-Millionen-Euro-Projekt läuft planmäßig, man befindet sich inmitten der Umsetzung. Zum anderen komme die Erneuerung der Klinik für Neurochirurgie hinzu, speziell der Brainsuite, jenem hochmodernen Operationssaal, der einmal einer der modernsten der Welt war. „Eine große Hausnummer“, stellt der Regionalleiter fest. Bei diesem Projekt sei es wichtig, Köpfe zusammenzubringen, zu koordinieren und sich abzustimmen. „Ich sehe hier viele Parallelen zu meiner bisherigen Tätigkeit“, meint Englert. Als Projektkoordinator wird er nicht so sehr operativ agieren, sondern mehr strategisch.

Was unternimmt Englert im Kampf gegen den Fachkräftemangel?

Ein weiteres großes Vorhaben wird der Zuwachs an Fachkräften sein, den das BKH benötigt. Für sie muss Wohnraum geschaffen und bereitgestellt werden. Hinzu kommt, dass die beiden Schülerwohnheime mit ihren insgesamt 100 Wohnungen in die Jahre gekommen sind und saniert werden müssen. „Alles in allem wird dies nur mit großen Investitionen machbar sein“, ist sich der Regionalleiter sicher.