Bezirkskliniken Schwaben werden Partner des FC Bayern München

Kooperation

(Von links) Psychologe Christian Luthardt, Campus-Leiter Jochen Sauer (beide FCB), Thomas Duell (Stabsstelle Sonderaufgaben beim Vorstand) und Vorstandsvorsitzender Stefan Brunhuber (beide Bezirkskliniken). Foto: FC-Bayern.com

Nicht jeder hält dem Druck einer professionellen Fußballerkarriere statt. Dem FC Bayern München sei es ein wichtiges Anliegen seine Nachwuchsspieler in dieser Hinsicht zu unterstützen. Zur Sicherstellung der psychischen Gesundheit hat der deutsche Rekordmeister mit den Bezirkskliniken Schwaben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. „Wir möchten den jungen Sportlern nicht nur eine erfolgreiche, sondern vor allem auch eine gesunde Entwicklung ermöglichen. Die nunmehr offizielle Kooperation mit den Bezirkskliniken Schwaben ist ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung“, sagt Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern München Campus.

Was leisten die Bezirkskliniken für den FCB?

Die Partnerschaft resultiere aus einer in den Vorjahren vertraglich nicht geregelten Zusammenarbeit, die verstetigt und intensiviert werden soll. Die Vereinbarung sehe vor, dass die Bezirkskliniken Schwaben qualifiziertes Fachpersonal wie Ärzte, Psychologen und Psychotherapeuten stellen. Sollte ein Talent eine Einschätzung wünschen, finde in der Regel innerhalb einer Woche ein Erstgespräch statt. „In dieser Leistungssport-Clearing-Sprechstunde soll abgeklärt werden, ob eventuell die psychische Gesundheit des Betroffenen beeinträchtigt ist“, erläutert Dr. Astrid Röh vom BKH Augsburg. Sie leitet die Spezialambulanz „Sportpsychiatrie“ der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Augsburg.

Wie schützt der FC Bayern München seine Nachwuchsspieler?

Sollte sich aus dem Gespräch eine Behandlungsbedürftigkeit ergeben, kümmern sich die Bezirkskliniken um „kompetente und unkomplizierte Unterstützung bei der Vermittlung eines individuellen ambulanten oder stationären Behandlungsangebots“, wie es in der Vereinbarung heißt. „Wir fungieren quasi als Scharnier, um den jungen Sportlern schnell helfen zu können“, erläutert Dr. Röh. Im Bedarfsfall finde jedes halbe Jahr ein Screening mit dem externen weiterbehandelnden medizinischen Fachpersonal statt. Die Bezirkskliniken Schwaben verpflichten sich darüber hinaus, die Beschäftigten des Nachwuchsleistungszentrums im Hinblick auf Erkennen und Umgang mit psychischen Auffälligkeiten bei den Heranwachsenden zu schulen. Zudem stehe das medizinische Fachpersonal bei der Erstellung von Kriseninterventionsplänen und fachspezifischen Leitfäden beratend zur Seite.

Was macht die Psyche für Fußballspieler so wichtig?

„Psychisches Wohlbefinden und körperliche Leistungsfähigkeit sind untrennbar miteinander verbunden. Es ist unser Bestreben, am FC Bayern Campus eine sichere Umgebung zu schaffen, in der junge Menschen sich auch in persönlich schwierigen Phasen stets unterstützt und begleitet fühlen – auch und gerade dann, wenn es um ihre mentale Gesundheit geht“, betont Jochen Sauer. Das große Ziel haben die Talente auf dem FC Bayern Campus jedenfalls fest vor Augen. Knapp drei Kilometer östlich des Campus sind die Umrisse der Allianz Arena deutlich zu erkennen.