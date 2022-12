BKH Memmingen beruft neue Pflegedirektorin

Personalie

Ines Otte wird ab März 2023 die neue Pflegedirektorin im BKH Memmingen. Foto: Michelle Arno

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den Pflegedirektor des Bezirkskrankenhauses (BKH) Memmingen setzen die Bezirkskliniken Schwaben auf eine interne Lösung. Wer diese Position in Zukunft besetzen wird.

Zum 1. März 2023 wird Ines Otte neue Pflegedirektorin des BKH Memmingen. Sie tritt die Nachfolge von Bernhard Schuster an, der in den Ruhestand geht. Bereits seit der Gründung des BKH im Jahr 1994 ist Otte im Unternehmen ansässig. Die gebürtige Berlinerin ist gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Derzeit ist sie noch als stellvertretende Stationsleiterin im Einsatz.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auswahlverfahren für die Neubsetzung

Der gesamte Vorstand der Bezirkskliniken Schwaben mit Vorsitzendem Stefan Brunhuber, seinem Stellvertreter Wolfram Firnhaber sowie Prof. Dr. Alkomiet Hasan, Vorstand der Krankenversorgung, freut sich nach eigenen Angaben auf die Neubesetzung. Otte erklärt damit ihre Bereitschaft, die Nachfolge des langjährigen Pflegedirektors Bernhard Schuster anzutreten. Sie hat sich in einem Auswahlverfahren gegenüber anderen Teilnehmern durchgesetzt.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Verabschiedung des ehemaligen Pflegedirektors

„Wir wünschen ihr viel Erfolg und gutes Gelingen bei ihrer neuen Tätigkeit und bedanken uns schon jetzt bei Herrn Schuster für seinen vorbildlichen Einsatz zum Wohle der uns anvertrauten Patienten im BKH Memmingen und seine jahrzehntelange Treue zum Unternehmen“, äußern sich die drei Vorstände in einem Schreiben an die BKH-Mitarbeitenden in Memmingen.