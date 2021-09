Ausbildungsstartschuss bei Zott in Mertingen und Günzburg

Für 16 Auszubildende und drei Umschüler begann am 1. September der Start ins Arbeitsleben. Sie nahmen ihre Ausbildung bei der Zott SE & Co. KG an den Standorten Günzburg und Mertingen auf. Damit stärkt die Molkerei seinen Betrieb und kann in Personalunion für die Zukunft planen. Die theoretische und praktische Vermittlung von Arbeitsinhalten steht nun bevor.

„Wir freuen uns auf junge engagierte Persönlichkeiten, die neugierig sind, Dinge hinterfragen, gerne im Team arbeiten und in einem innovativen und familiär geprägten Unternehmen gefordert und gefördert werden möchten“, erklärt Personalentwicklungsleiterin Pia Nigitsch. Diese werden für die verschiedensten Berufsbilder vorbereitet. So bildet man Industriekaufleute, Maschinen- und Anlagenführer, Fachkräfte für Lagerlogistik, Elektroniker für Betriebstechnik, Mechatroniker, Milchtechnologen und Milchwirtschaftliche Laboranten aus.

Das Zott-Werk in Mertingen. Foto: Zott

Um für einen gelungenen Einstieg zu sorgen, vertraut man in das eigens gegründete Mentorenprojekt Azubistart. Darin sollen die neuen Mitarbeiter von bereits zugehörigem Personal in ihrer Anfangszeit an die Hand genommen werden. Die sogenannten Mentoren sind die Azubis aus dem zweiten oder dritten Lehrjahr. Mit ihren bereits gewonnenen Eindrücken möchte man den Neuankömmlingen helfen sich schneller ins Unternehmen einzufinden.

In den ersten beiden Tagen geht es schon zur Sache. Schulungen und Einführungen durch Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen standen auf dem Programm. Dabei wurden wichtige Themen aus dem Arbeitsalltag behandelt. So gab es Informationen zur Arbeitssicherheit, Food Defense, Hygiene, Auftritt und Wirkung. Ebenso wichtig wie fachliche Kompetenzen, sind Zott laut eigener Aussage die sozialen Fähigkeiten seiner Auszubildenden. Hierzu hat man AzubiAktiv entwickelt. Es soll zur Stärkung des Teamgefüges zwischen den Jahrgängen beitragen.