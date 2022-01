Al-Ko holt Fachmagazin-Leserpreis nach Bayerisch-Schwaben

In Kötz im Landkreis Günzburg ist man in Feierlaune. Denn Al-Ko hat den ersten Platz einer Leserwahl gewonnen. So schätzt der CEO von Al-Ko die Auszeichnung ein.

Die Sieger der Leserwahl zur „Besten Marke 2022“ stehen fest. Wieder haben die Leser der führenden europäischen Fachmagazine Promobil und Caravaning über die beliebtesten Marken abgestimmt. Mit mehreren Tausend Teilnehmern liefert die Abstimmung valide und unabhängige Erkenntnisse, welche Hersteller und Produkte im Freizeitfahrzeugmarkt besonders gut ankommen. Und der erste Platz geht in diesem Jahr in den bayerisch-schwäbischen Landkreis Günzburg.

Das sagt CEO Harald Hiller

„Die Auszeichnungen zeigen die Attraktivität der prämierten Marken und sind Qualitätssiegel für unsere Produkte – im weiterwachsenden Freizeitfahrzeugmarkt für unser Unternehmen ein wichtiger Gradmesser für das Markenimage", freut sich Harald Hiller, President & CEO der Al-Ko Vehicle Technology Group.

In diesen Kategorien überzeugte Al-Ko die Leser

Al-Ko erhielt bei der Leserwahl erneut die Auszeichnungen als „Beste Marke" in den Kategorien Wohnmobil-Fahrwerkstechnik – insgesamt schon mehr als ein Dutzend Mal – sowie Wohnmobil-Hubstützen und Caravan-Rangiersysteme. Ebenso überzeugte Sawiko mit seinem Produkt- und Serviceportfolio und belegte den dritten Platz in der Kategorie Zweiradträger für Wohnmobile.

Al-Ko spricht Dank an Kunden aus

„Es ist schön zu sehen, dass wir Kundinnen und Kunden nachhaltig mit hoher Produktqualität und bestmöglichem Service überzeugen. Wir danken für das große Vertrauen. Das Team arbeitet tagtäglich daran, dass die Kunden auch in Zukunft von uns das Beste hinsichtlich Komfort, Sicherheit und Lebensfreude erwarten können", resümierte Harald Hiller abschließend zur Preisvergabe.