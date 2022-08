AL-KO aus Kötz verstärkt sich mit DexKo-Übernahme von De Haan

Akquisition

Der CEO von AL-KO Fahrzeugtechnik, Harald Hiller. Foto: AL-KO Fahrzeugtechnik

Durch die akquirierte Expertise aus dem deutschen Nachbarland sieht sich AL-KO breiter aufgestellt. Wie die Übernahme das Kötzer Unternehmen voranbringen soll.

Der weltweit agierende Hersteller von Fahrwerkstechnik, DexKo Global Incorporation, übernimmt die De Haan Metaaltechniek B.V. Bei dem Unternehmen aus den Niederlanden handelt es sich um einen Entwickler und Produzenten von Kotflügeln. Diese Akquisition soll sich insbesondere auf die Business Unit AL-KO Vehicle Technology Group aus Kötz positiv auswirken.

Diese strategische Übernahme werde das Produktportfolio des schwäbischen Technologiekonzerns schärfen. Eine große Auswahl an Kotflügeln sowie Werkzeugkästen für Anhänger bis 3,5 Tonnen sollen es konkret erweitern. DexKo ermögliche dies, den starken Wachstumskurs der Gruppe fortzusetzen. De Haan wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Soesterberg im niederländischen Utrecht. Das Familienunternehmen produziert und vertreibt Anhängerausrüstungen. Vor allem Kotflügel in verschiedensten Beschaffenheiten bilden ihr Kerngeschäft ab. Dazu zählen verzinkter Stahl, Aluminium-Riffelbleche und Kunststoff sowie Aluminium- und Kunststoff-Werkzeugkästen.

„Wir freuen uns darauf, die Stärken des De Haan-Teams mit denen von DexKo zu vereinen und in das weitere Wachstum von AL-KO im Segment Nutzanhänger zu investieren“, sagt Fred Bentley, Chief Executive Officer von DexKo. Dem Tenor schließt sich auch Harald Hiller. Präsident und CEO von AL-KO aus Kötz, an: „Wir werden mit dem Zukauf in die Lage versetzt, bestehenden und neuen Kunden alle Varianten von Kotflügeln aus einer Hand anzubieten und wir werden die Stärken unseres europäischen AL-KO-Netzwerks nutzen, um die Marktpräsenz von De Haan-Produkten in anderen Regionen zu erhöhen.“

„Einen starken und zuverlässigen Partner zu finden war uns sehr wichtig. Wir freuen uns sehr, dass De Haan ein Teil von DexKo wird. De Haan ist ein langjähriger Lieferant von AL-KO, und der Zusammenschluss bietet große Chancen für die Zukunft“, kommentieren die Eigentümerinnen von De Haan, Ingeborg de Haan und Marijke de Haan. Diese werden bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Geschäft den Übergang begleiten. Finanzielle Details zur Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.