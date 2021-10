AL-KO erhält strategischen Unternehmenspartner

DexKo Global zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fahrwerktechniken, Chassis Baugruppen und Zubehörteilen. Jetzt gab der Konzern die Übernahme eines europäischen Produzenten von Anhängerkupplungen bekannt. Von diesem strategischen Kauf soll allem voran die Tochtergesellschaft AL-KO profitieren. Das Unternehmen mit Standort in Kötz im Landkreis Günzburg soll dadurch sein Produktsortiment erweitern.

und die internationale Präsenz zu erweitern und neue Zielmärkte zu erschließen, um den kräftigen Wachstumskurs der Gruppe fortzusetzen.

Brink aus den Niederlanden ist eine renommierte Marke mit etwa 900 Mitarbeitern in acht Ländern. Der Hersteller wurde übernommen, um den weltweiten Unternehmensauftritt von AL-KO zu stärken und eine größere Reichweite zu generieren. Gemeinsam soll fortan die Verbindung zwischen Anhängern und Anhängerkupplungen ausgedehnt werden. Mit über 75 Jahren Erfahrung in der Automobilbranche besitzt Brink über Produktionsstätten in der Heimat, Frankreich, Südafrika und Thailand. Mit der neuen Geschäftseinheit weist AL-KO nun 3.800 Mitarbeiter an über 40 Standorten aus.

Da beide Unternehmen an komplementären Gütern arbeiten, wird nun versucht gegenseitig Vorteile zu schaffen. Im Produktportfolio sollen starre, abnehmbare und schwenkbare Anhängerkupplungen das Hauptgeschäft verkörpern. DexKo möchte so das Wachstum vorantreiben. Der jährliche Umsatz von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar soll noch nicht das Maximum darstellen. AL-KO, gegründet im Jahr 1931, verbessere durch den Unternehmenskauf seine Marktposition und kann damit als internationaler Technologiekonzern weitere Märkte erschließen.

Im Mutterkonzern DexKo Global zeigt man sich froh über die geglückte Übernahme. CEO Fred Bentley hebt daher die Wichtigkeit der Akquisition hervor: „Wir freuen uns sehr, Brink in der DexKo-Familie willkommen zu heißen. Diese Akquisition baut unsere globale Führungsposition aus, bringt neue Produkte und Technologien ins Unternehmen und stärkt unsere Präsenz im Aftermarket erheblich. Brink ist ein hervorragendes Unternehmen, das strategisch ausgezeichnet zu DexKo passt; wir wollen gemeinsam mit dem Managementteam und den Mitarbeitenden von Brink weiter erfolgreich wachsen.“