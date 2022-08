AL-KO Vehicle Technology aus Kötz spendet für Ukraine

Spendenaktion

AL-KO Vehicle Technology in Deutschland spendet Verbands- und anderes medizinisches Material an die Ukraine. Foto: AL-KO Vehicle Technology Group

AL-KO Vehicle Technology in Deutschland beteiligt sich an den Spenden für die Ukraine. Welche Hilfsmittel die Firma weitergibt.

Derzeit werden in der Ukraine vor allem steriles Verbands- und anderes medizinisches Material benötigt. In Absprache mit der Initiative „Leipheim hilft der Ukraine“ spendet die AL-KO Vehicle Technology Group größere Mengen dieser Hilfsmittel. Harald Hiller, Präsident und CEO von AL-KO Vehicle Technology, kommentiert: „Wir sind tief besorgt über die humanitäre Katastrophe, die sich in der Ukraine abspielt. Wir wollen mit unseren Mitteln und Kontakten einen Beitrag leisten, um die grausamen Auswirkungen des Konflikts ein wenig abzumildern.“

AL-KO Vehicle Technology kümmert sich um die Beschaffung und Bereitstellung der Sachspenden für „Leipheim hilft der Ukraine“. Die Initiative besteht aus Privatleuten. Medizinisch geschulte Mitglieder haben eine Liste erstellt, auf der sich Posten finden, die für die Versorgung von Kriegsverletzungen benötigt werden. Für den Transport in die Ukraine kann die Initiative auf ein Netzwerk aus polnischen und ukrainischen Unterstützern zurückgreifen. Damit wurden in den letzten Wochen bereits mehrere Transporte von Sachspenden nach Polen und in die Ukraine organisiert und durchgeführt.

Unter dem Motto #bettertogether konnten alle Mitarbeitenden von AL-KO Vehicle Technology in Deutschland zudem ihren Beitrag leisten: mit einer freiwilligen Arbeitslohnspende, also durch den Verzicht auf Auszahlung von Teilen des Entgeltes bzw. auf Teile eines angesammelten Stundenkontingents auf einem Arbeitszeitkonto. Diese Spenden gingen hingegen an das Internationale Rote Kreuz.