AL-KO aus Kötz investiert in neue Roboter von Kuka

Zum Jahresbeginn hat der zu DexKo Global gehörende Technologiekonzern AL-KO Vehicle Technology Group seine Achseinschubmaschine am deutschen Standort Kötz in Bayerisch-Schwaben mit drei neuen Robotern der Firma Kuka ausgestattet. Durch die Umrüstung wird die effiziente Produktion von mehreren Hundert Achsen für Nutzanhänger täglich sichergestellt. Das Projektinvestitionsvolumen liegt im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich.

Diese Unternehmen aus der Region haben sich bei dem Projekt beteiligt

„Es braucht ein gut eingespieltes Team, um ein solches Projekt erfolgreich durchzuführen. So waren bei uns beispielsweise Experten aus den Bereichen Elektrotechnik, Betriebsmittelbau, Werktechnik und Produktion beteiligt“, sagt Jochen Gall, Senior Manager Projects and Production Engineering bei AL-KO. Auch die örtliche Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen spielte bei dem Projekt eine zentrale Rolle. So war neben der Firma Kuka mit Hauptsitz in Augsburg, auch die Firma Biedenbach aus Leipheim beteiligt, die mit einem Spezialkran die Roboter an- und abhob.

„Unsere Teams haben bereichs- und firmenübergreifend hervorragende Arbeit geleistet, sodass die Produktion sogar vor dem geplanten Zeitpunkt wieder anlaufen konnte und wir alle Kundentermine wie geplant einhalten konnten. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Beteiligten und bin stolz auf diese tolle Leistung, die wir mit gebündelten Kräften erreichen konnten“, so Gall weiter. Auch die nächsten Umrüstungen sind bereits in Planung. So sollen ab Sommer 2021 beispielsweise die Außen-Logistik-Systeme in Kötz erneuert werden.

Diese internationalen Marken gehören zu dem Unternehmen

Die AL-KO Vehicle Technology Group ist ein global agierender Technologiekonzern. Mit Chassis- und Fahrwerkskomponenten für Anhänger, Freizeitfahrzeuge und Nutzfahrzeuge steht die Unternehmensgruppe für beste Funktionalität, höchsten Komfort und Innovationen für mehr Fahrsicherheit. Zur AL-KO Vehicle Technology Group gehören die 14 internationalen Marken AL-KO, Aguti, Bankside Patterson, Bradley, CBE, cmtrailer parts, E&P Hydraulics, G&S Chassis, Hume, Nordelettronica, Preston Chassis, SAFIM, SAWIKO und Winterhoff. Gegründet 1931, erzielt der Konzern heute mit rund 2.750 Mitarbeitenden und mehr als 30 weltweiten Standorten einen Umsatz von rund 550 Millionen Euro. Die AL-KO Vehicle Technology Group ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DexKo Global, einem Portfoliounternehmen von KPS Capital.