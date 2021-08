Investition: Mayr Antriebstechnik erweitert Werk in Mauerstetten

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das Maschinenbau-Unternehmen Mayr Antriebstechnik startet mit Schwung aus der Krise und nimmt ein neues Hochregallager in Betrieb. Und ein Blick in die neue Lehrwerkstatt zeigt: die Ausbildung liegt dem Familienunternehmen am Herzen.

Mayr Antriebstechnik setzt auf „stabile und nachhaltige Standortsicherung“

Nach dem Kommunikationszentrum im Jahr 2018, einer neuen Produktions- und Montagehalle ebenfalls im Jahr 2018 und dem Umbau der bestehenden Hallen eins und zwei einschließlich eines neuen Sozialgebäudes mit Kantine und Dachterrasse im vergangenen Jahr 2020 hat Mayr Antriebstechnik nun auch das neue automatische Hochregallager in Betrieb genommen. Damit möchte das inhabergeführte Familienunternehmen seine Stabilitätspolitik und das Bekenntnis zum Standort in Mauerstetten untermauern. „Wir setzen langfristig auf eine stabile und nachhaltige Standortsicherung im Allgäu“, erklärt der Geschäftsführende Gesellschafter Ferdinand Mayr. „Dafür setzen wir die erwirtschafteten Gewinne ein – mit dem Ziel, Voraussetzungen und Gestaltungsraum für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen. Die Investitionssumme der letzten Jahre umfasst hier zweistellige Millionenbeträge. Das stellt den Rahmen dar für moderne Arbeitsplätze, Digitalisierung, Automatisierungen und nachhaltige Produktion als Vorleistung für den Produktionsstandort Deutschland.“

Blick in die neue Lehrwerkstatt bei Mayr Antriebstechnik. Foto: Mayr Antriebstechnik

„Wir haben uns ein gutes Standing am Markt erarbeitet – nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen Krise“, ergänzt Geschäftsführer Günther Klingler. „Wir selbst hatten keine Corona-bedingten Ausfälle und auch in unseren Lieferketten konnten wir durch geeignete und vorausschauende Maßnahmen Ausfälle minimieren.“ Diese Zuverlässigkeit zahle sich jetzt aus. Das Unternehmen komme nun mit Schwung aus der Krise und habe zuletzt auch seine Wachstumsprognosen deutlich nach oben korrigieren können, heißt es in einer Pressemeldung. Und Ferdinand Mayr betont: „Es zeichnet sich eine nachhaltige Erholung ab. Wir gehen davon aus, dass wir diesen Schwung auch ins kommende Jahr mitnehmen können, sodass wir jetzt verstärkt Personal einstellen. Das war Anfang des Jahres so noch nicht absehbar.“

7.100 Palettenplätze im neuen Hochregallager



Ganz aktuell hat das Unternehmen nun das neue Hochregallager mit zwei Gassen in Betrieb genommen. Mit rund 60 Metern Länge und 20 Metern Höhe hat das Lager eine Kapazität von 7.100 Palettenplätzen. In jeder der beiden Gassen fährt jeweils ein vollautomatisches Regalbediengerät, das die ein- beziehungsweise auszulagernden Paletten und Gitterboxen an die insgesamt 200 Meter lange Horizontalförderanlage übergibt. In den angrenzenden Hallen sind neben mehreren Plätzen zum Ein- und Auslagern der Ware, auch drei neue Kommissionier-Plätze entstanden. „Damit realisieren wir das Konzept ‚Ware-zur-Person‘ und erwarten uns effizientere Prozesse für die weltweite Lieferkette,“ erläutert Andreas Bohn, Logistikleiter von Mayr Antriebstechnik.

Eine Gasse des neuen Hochregallagers bei Mayr Antriebstechnik. Foto: Mayr Antriebstechnik

Mehr Platz für die neue Lehrwerkstatt

Breits im vergangenen Jahr abgeschlossen wurden die Sanierung und der Umbau der bestehenden Hallen eins und zwei einschließlich eines neuen Sozialgebäudes. Die beiden Hallen erreichen damit heute eine Fläche von insgesamt rund 6.300 Quadratmeter. Darin untergebracht ist jetzt auch die neue Lehrwerkstatt mit rund 450 Quadratmeter Fläche. „Im Zuge unserer Umbaumaßnahmen haben wir auch die Lehrwerkstatt deutlich erweitert und um modernste Maschinen ergänzt“, erläutert Günther Klinger. „Unsere Azubis profitieren von unserer hohen Fertigungstiefe und können von Fräsen, Schweißen, Stanzen und Prägen über Wuchten bis hin zu Kleben und Spritzguss alles in der Praxis lernen.“ Und Thomas Waldmann, Leiter der gewerblichen Ausbildung, verdeutlicht die strategische Relevanz: „Es ist heute nicht selbstverständlich, eine so gut ausgestattete Lehrwerkstatt zu haben und eine solche Vielzahl an Fertigungsverfahren erlernen und erleben zu können. Gerade diese hohe Fertigungstiefe hat sich in der Krise mit als eine unserer Stärken ausgezahlt.“ Durchschnittlich hat Mayr Antriebstechnik rund 80 Lehrlinge in der Ausbildung. Das entspricht in etwa elf Prozent der gesamten Belegschaft.