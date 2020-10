Wirtschaftsförderverband Donauries vergibt Auszeichnung

Seit 2016 zeichnet der Wirtschaftsförderverband Donauries e.V. Unternehmen mit dem Label „TOP-Arbeitgeber Donauries“ aus. Auch 2020 wurde das Label an 28 Unternehmen und Institutionen aus der Region verliehen, die sich intensiv mit Ihrer Unternehmenskultur beschäftigen.

„Wir haben wieder ganz unterschiedliche Preisträger –von großen und international agierenden Konzernen, über mittelständische Traditionsbetriebe im Industriebereich, bis hin zu kleineren Unternehmen aus dem Handwerk und dem Dienstleistungssektor. Das freut mich sehr und zeigt auch, dass Größe, Bekanntheit oder Branche des Unternehmens bei der Vergabe des Labels keine Rolle spielen“, so Landrat Stefan Rößle, Vorsitzender des Wirtschaftsförderverbandes.

Unternehmenskultur – das ist es, was beim Qualitätssiegel „TOP-Arbeitgeber Donauries“ seit 2016 im Vordergrund stehe. Kriterien, wie soziales Engagement, Mitarbeiterorientierung, Familienfreundlichkeit, aber auch Aspekte wie Gesundheit und Umweltbewusstsein müssen erfüllt werden, um die Auszeichnung zu erhalten. „Wir freuen uns, wenn sich die Unternehmen hier aus der Region mit diesen Themen auseinandersetzen. Die meisten Betriebeleisten bereits sehr viel für Ihre Mitarbeiter. Das Label soll dazu motivieren, den Ist-Stand zu bewerten und vielleicht auch die ein oder andere Optimierung vorzunehmen“, so Michael Scholz, Sprecher des Beirats für Unternehmenskultur, der über die Vergabe des Labels entscheidet. Hat ein Unternehmen die Auszeichnung erhalten, kann es drei Jahre lang damit für sich werben. Insbesondere im Hinblick auf die Gewinnung neuer, aber auch die Sicherung bestehender Mitarbeiter ist dies von großem Vorteil.

Verleihungsfeier aufgrund von Corona anders als gewohnt

„Leider konnten wir aufgrund von Corona die Verleihungsfeier samt Live-Übertragung nicht wie geplant abhalten“, bedauert Projektleiterin Laura Turbany.„Dafür werden wir aber kräftig auf unseren Social-Media Kanälen für die Unternehmen werben und so auch überregional Aufmerksamkeit für unsere 28 Preisträger schaffen“, ergänzt Klemens Heininger, Geschäftsführer des Wirtschaftsförderverbandes Donauries.Die Geschäftsstelle des Wirtschaftsförderverbandes Donauries und der Beirat für Unternehmenskultur gratulieren den diesjährigen TOP-Arbeitgebern herzlich zur Auszeichnung.

Das sind die Top-Arbeitgeber 2020 im Donau-Ries

Diese Unternehmen wurden ausgezeichnet: Agco, Airbus, Anton Eireiner, Architekturbüro Mener, Aviko, AvJS Personal, AVS Taglieber, Baierle Kanalservice, Bayerisches Rotes Kreuz, Bühler Motor, Bullinger Gartengestaltung, Caritasverband, Center Apotheke, Demharter, Diakonie Donau-Ries. Döderlein, Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime, Duckerei C.H. Beck, Eigner Bau, EnBW, Engelhardt Heizung + Sanitär, Erdgas Schwaben, Fendt-Caravan, Firmengruppe Appl, Fitnessclub Aktivita, Frankenraster, Frank Leinfelder, Frickhinger'sche Apotheke, Geda, Gemeinde Fremdingen, Gemeinde Tapfheim, Glas Lehmeier, Grenzebach, Große Kreisstadt Donauwörth, Gutmann Erdbau, Hans Bohner, Herrmann, Hopf Packaging, HPC, Humanus, IFA, Ingenieurbüro Allgeyr, JELD-WEN, Kutzschbach Electronic, Landkreis Donau-Ries, Lebenshilfe, Lessmann, LRE Medical, Maler Lanzer, Märker, Möbel Meßmer, MR Plan, Neureiter Bau, Ohnhäuser, PAS Dr. Hammerl, Praxis Dr. Karl Wieser, R. Ott, Radler & Ruf, Raumschmiede, Reisch Ingenieure, Roko GmbH, Salon Zeitlmann, Scherlin Sicherheitsdienst, SEEL, Seiler & Kollegen, Sigel, Sparkasse Dillingen-Nördlingen, Sparkasse Donauwörth, SPN, Staatliches Berufliches Schulzentrum, Stadt Harburg, Stadt Oettingen, Stadt Apotheke Wemding, Stiftung Sankt Johannes, Taglieber Holzbau, Unterm Regenbogen, Volkshochschule Donauwörth, Werbeagentur KWS, Zahnarztpraxis Buchdorf und Zott SE.