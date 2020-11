xpose360 erhält Award für Agency-Support

Die Augsburger Digital-Marketing-Agentur xpose360 bietet ihren Kunden als Spezial-Dienstleister Leistungen und Consulting im Bereich SEO, PPC-Marketing und AffiliateMarketing an. Speziell im Affiliate-Marketing gehört die xpose360 seit Jahren zu den bekanntesten Affiliate-Spezialisten. Neben der Full-Service-Betreuung ihrer Kunden veranstaltet die Agentur auch Fachveranstaltungen wie die Affiliate Conference und den Affiliate-Innovation-Day. Zudem betreibt die xpose360 das Branchen-Portal AffiliateBLOG.de, die Affiliate-Technologie Affiliate ToolboxX, die Tracking-Technologie Performance360 sowie die Podcasts Affiliate Talkxx und Affiliate MusixX. Im Affiliate-Marketing betreut die xpose360 Partnerprogramme für Kunden wie Singapore Airlines, yello, Sky, Westfalia, Peter Hahn, NetCologne, ab-in-den-urlaub.de und viele weitere.

Wiederholte Auszeichnung durch Awin Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Aufgrund der positiven Entwicklung wurde die xpose360 nun von dem Affiliate-Netzwerk Awin für die herausragenden Leistungen im Awin Netzwerk mit dem „Awin Agency Award 2020“ ausgezeichnet. Bereits in den letzten drei Jahren wurde die xpose360 GmbH mit dem Awin-Award ausgezeichnet.

Kommunikation als Eckpfeiler guter Kundenpflege

Die xpose360 hat dabei den Preis in der Kategorie „Best Agency Support“ erhalten. Dies liegt der professionellen Kommunikation und herausragenden Unterstützung der Affiliates zu Grunde. Erst vor Kurzem wurde die xpose360 mit dem FOCUS Wachstumschampion 2021 ausgezeichnet und zudem von iBusiness in die Top-2 der größten deutschen Agenturen für Affiliate-Marketing gewählt.

Das sagt der xpose360 Geschäftsführer zu der Auszeichnung Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Markus Kellermann, Geschäftsführer bei der xpose360: „Wir freuen uns sehr, dass wir bereits im vierten Jahr in Folge den Awin-Award gewinnen konnten. Gerade durch unsere tollen Kunden wie ab-in-den-urlaub.de, yello, Mediashop, Westfalia, NetCologne und auch alle anderen sehen wir uns in unserer Arbeit bestätigt. Der Award in der Kategorie „Best Agency Support“ ist für uns ein großartiges Kompliment, denn die Partner sind die Basis im Affiliate-Marketing. Eine proaktive Zusammenarbeit mit viel Herzblut und Energie ist daher für uns die wichtigste Voraussetzung, um mit unseren Partnerprogrammen erfolgreich zu sein. Daher bedanken wir uns sehr bei allen Affiliates und Kooperationspartnern. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen und sehen den Award als Ansporn für unsere künftige Arbeit. Für die hervorragende Zusammenarbeit sind wir allen Affiliates, unseren Kunden, unserem tollen Affiliate-Team und dem kompletten Awin-Team sehr zu Dank verpflichtet.“

Über xpose360

Die xpose360 GmbH ist eine Digital Marketing Agentur aus Augsburg. Das Ziel des Unternehmens ist die nachhaltige Umsatz- und Trafficsteigerung für Kunden wie Singapore Airlines, Westfalia, yello, NetCologne, Peter Hahn, Schöffel, ab-in-den-urlaub.de.de, exali.de, oder grünbeck. Die xpose360 gliedert sich in die Geschäftsbereiche SEO, PPC-Marketing und Affiliate-Marketing.