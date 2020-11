Diese Allgäuer Unternehmen sind „Beste Arbeitgeber“

Die Pandemie stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Doch unabhängig davon sei das Engagement der Allgäuer Unternehmen hoch, um ihre Arbeitnehmer zu halten. So wurden insgesamt neun Unternehmen als „Beste Arbeitgeber Allgäu“ von der Arbeitgebermarke Great Place to Work und Allgäu GmbH für ihren ausgezeichneten Umgang mit ihren Mitarbeitern und der Gestaltung guter und förderlicher Arbeitsbedingungen gewürdigt. Drei Firmen gehören sogar zu den besten 100 Arbeitgebern in Deutschland.

Die aktuelle Great Place to Work-Auszeichnung „Beste Arbeitgeber im Allgäu 2020“ wurde in zwei Größenklassen vergeben: In der Kategorie der Unternehmen ab 50 Beschäftigten gingen die Auszeichnungen in diesem Jahr an die myonic GmbH aus Leutkirch, Tanner AG aus Lindau, Hochland Deutschland GmbH sowie Hochland SE aus Heimenkirch, Baugrund Süd GmbH aus Bad Wurzach sowie die Privat-Bauerei Zötler GmbH aus Rettenberg. Die Firmen Baugrund Süd, Hochland Deutschland und deren Innovationszentrum Hochland SE sowie myonic finden sich unter den 100 besten Arbeitgebern Deutschlands. Bei den kleinen Unternehmen mit zehn bis 49 Mitarbeitenden sind die Preisträger die Allgäu Batterie GmbH aus Haldenwang,

Fachklinik St. Marien Wertach GmbH sowie Säbu Holzbau aus Biessenhofen. Niklas Zötler, Geschäftsführer des Familienunternehmens, freut sich besonders über die Auszeichnung durch Great Place to Work und sieht diese als eine Bestätigung der besonderen Unternehmenskultur in der Brauerei: „Die Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden zeichnet uns seit Generationen aus und führt dazu, dass wir einen ganz speziellen Teamgeist haben.“ Auch Klaus Fischer, Geschäftsführer der Allgäu GmbH, gratuliert den prämierten Arbeitgebern: „Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger: Sie zeigen in vorbildlicher Weise, wie die Region Allgäu und ihre Unternehmen sich durch attraktive Arbeitsplätze und die Bindung qualifizierter Fachkräfte erfolgreich für die Zukunft aufstellen können.“