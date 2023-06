Varta AG erweitert Vorstand mit neuem CRO

Personalie

Das Batteriegeschäft der Varta AG kam zuletzt ins Straucheln.

Um die derzeit laufende Restrukturierung weiter voranzutreiben, stellt die Varta AG mit Standort in Nördlingen ihren Vorstand breiter auf. Michael Giesswein wird ab sofort als Chief Restructuring Officer (CRO) Mitglied des Gremiums sein. Giesswein ist bereits seit April im Unternehmen tätig. Sein Wechsel in den Vorstand nach einer Onboarding-Phase war geplant und ist Teil der Vereinbarung mit den Banken.

Bringt er mit seiner Erfahrung jetzt die Kehrtwende?

Der Vorstand der Varta AG besteht damit künftig neben Giesswein aus Dr. Markus Hackstein als Sprecher, Rainer Hald als CTO und Marc Hundsdorf als CFO. Michael Giesswein ist 43 Jahre alt und hat bereits mehrere Unternehmen in Restrukturierungssituationen unterstützt, zuletzt unter anderem die Brauerei Oettinger sowie den Autoteile-Händler Knoll. Giesswein war auch als CRO im Unternehmen seiner Familie tätig. Das Unternehmen hatte im März bekanntgegeben, ein umfassendes Restrukturierungsprogramm einzuleiten. Die Folgen der globalen Krisen, vor allem die stark gestiegenen Preise für Rohstoffe und Energie, aber auch die nachlassende Konsumlaune hatten sich auf das Geschäft des Technologieunternehmens ausgewirkt. So war die Nachfrage nach Produkten der Kunden von Varta stark gesunken.

Entlassungswelle steht bevor

Das Restrukturierungsprogramm zielt auf eine Gewinnung von Neukunden, auf Kosteneinsparungen in vielen Bereichen und eine Optimierung von Prozessen ab. Auch Personalabbau ist geplant. Insgesamt sollen rund 800 Vollzeitstellen abgebaut werden, wobei rund die Hälfte geplante Austritte und Fluktuation ausmachen sollen. In diesem Jahr will Varta in Deutschland rund 240 Vollzeitstellen streichen, weitere 150 sollen im kommenden Jahr ins Ausland verlagert werden. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern laufen. Als weitere Maßnahme der Zukunftsausrichtung nimmt das Unternehmen außerdem 20 Millionen Euro für eine Gigafactory in die Hand.