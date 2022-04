Ukrainischer Verein Augsburg e.V. erhält Spende von Grenzebach

Anfang April überreichten Egbert Wenninger, Standortleiter der Grenzebach Maschinenbau GmbH, und die Betriebsratsvorsitzende Rosa Maria Schreitmüller am Hamlarer Firmenstandort die Spende in Höhe von 3.500 Euro an Dr. Yarema Okhrin, stellvertretender Vorsitzende des Ukrainischen Vereins Augsburg e.V. Die Spendenbereitschaft der Belegschaft ist groß: Rund 1.700 Euro wurden seitens der Mitarbeitenden gesammelt. Den Differenzbetrag in Höhe von 1.800 Euro stockte die Geschäftsführung auf.

Dringend benötigter Kauf medizinischer Geräte wird ermöglicht

Dr. Yarema Okhrin dankte dem auf Automatisierung spezialisiertem Unternehmen und der gesamten Belegschaft für die finanzielle Unterstützung. Mit dem Geld können nun dringend benötigte medizinische Geräte sowie Dieselaggregate gekauft werden. Egbert Wenninger unterstreicht die Aktion: „Als global tätiger Automatisierungspartner und als Familienunternehmen trägt Grenzebach eine besondere Verantwortung – nicht nur in den Regionen unserer Standorte. Die Bereitschaft Menschen zu helfen, hat eine lange Tradition bei der Grenzebach Gruppe.“

Ukrainische Verein Augsburg e.V. in Augsburg und Donau-Ries

In den Regionen Donau-Ries und Augsburg koordiniert der Ukrainische Verein Augsburg e.V. in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen und der Stadt Augsburg verschiedene Aktionen und Initiativen, um Ukrainern vor Ort und in ihrem Heimatland zu helfen. Der Verein wurde 2019 gegründet und bietet unter anderem im Rahmen der ukrainischen Samstagsschule Augsburg ein integratives Unterrichtsprogramm für geflüchtete Kinder.

Sach- und Geldspenden

Um Ukrainern in Deutschland sowie der Ukraine zu helfen, ist der Verein auf Sach- und Geldspenden angewiesen. Sachspenden können in Augsburg sowie im Dillinger Landkreis an ausgewiesenen Sammelstellen abgegeben werden. Diese werden an Geflüchtete verteilt sowie in die Ukraine transportiert. Mit Geldspenden finanziert der Verein außerdem dringend benötigte Güter, die nicht über Sachspenden abgedeckt werden können, beispielsweise medizinische Geräte oder Feldbetten.