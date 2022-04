Spendensammlungen für die Ukraine bei Juzo in Aichach

Angesichts des verheerenden Krieges in der Ukraine mit seinen immensen Flüchtlingsströmen und dem unsäglichen Leid will auch die Belegschaft von Juzo ihren Teil dazu beitragen, den Menschen zu helfen. Angesichts des Ohnmachtsgefühls in Bezug auf das eigentliche Kriegsgeschehen tut es gut, nicht „nur“ Geld zu spenden, sondern wirklich selbst aktiv zu werden. Sei es in Form von selbst organisierten Flüchtlingstransporten mit dem eigenen VW-Transporter, der Mithilfe bei der Suche nach Unterbringungs- beziehungsweise Arbeitsmöglichkeiten, dem zur Verfügung stellenvon eigenem Wohnraum, dem Betreuen von Geflüchteten oder auch beim Zusammenstellen von sogenannten„Hygienepacks“.

Hygieneartikel für die Erstaustattung

Sobald klar war, dass auch nach Augsburg und in die angrenzenden Landkreise Geflüchtete kommen werden, hat derSkm Augsburg (Sozialdienst katholischer Männer der Caritas) dazu aufgerufen, Hygieneartikel für die Erstausstattungwie Zahnbürste, Zahnpasta, Damenhygieneartikel etc. sortiert nach Frau, Mann und Kind einzukaufen und in Tüten zupacken. Auch ausrangierte Autoverbandskästen wurden gesammelt. Die Mitarbeiter von Juzo konnten innerhalb einer Woche eine ganze Palette voll Hygienepacks packen, welche teils über Augsburg direkt in die Ukraine beziehungsweise in die entsprechenden Nachbarstaaten transportiert wurden. Sie stehen damit den Geflüchteten sofort zur Verfügung.

Medizinische Versorgung

Natürlich ist auch die medizinische Versorgung mit den benötigten Medikamenten, Geräten und Hilfsmitteln enormwichtig. Was genau vor Ort benötigt wird, wissen die Mediziner, die dort tätig sind, am besten. Als „Notapotheke der Welt“ versorgt die Organisation „action medeor“ die Ärzte direkt in der Ukraine und den angrenzenden Staaten u.a.mit lebenswichtigen Medikamenten und Materialien zur Wundversorgung. Juzo engagiert sich hierbei mit einer Unternehmensspende bei dieser wichtigen humanitären Aufgabe. „Für unseren Unternehmensgründer in Aichach,Hans Julius Zorn, war Helfen eine Lebensaufgabe. Diese Tradition führen wir in unserem Unternehmen fort, indemwir uns bei der Ukraine-Hilfe engagieren“, so Geschäftsführer Jürgen Gold.

Kompressionstherapie

Juzo mit Hauptsitz im bayerisch-schwäbischen Aichach wurde 1912 in Zeulenroda (Thüringen) gegründet und beschäftigt weltweit über 1.100 Mitarbeiter. Mit der Schwesterfirma in den USA und den verschiedenen Tochterfirmen und Vertriebsorganisationen in Europa und Kanada bedient der Hersteller medizinischer Hilfsmittel einen internationalenMarkt. Das auf Kompressionstherapie spezialisierte Unternhemenn mit über 100 Jahre Erfahrungen hat es sich zurAufgabe gemacht die Lebensqualität der Patient zu verbessern und Beschwerden nachhaltig zu lindern. Dafürproduziert das Unternehmen aus den Bereichen Phlebologie, Lymphologie, Narbenmanagement und Orthopädie wieKompressionsversorgungen in Rund- und Flachstrick sowie Bandagen und Orthesen.