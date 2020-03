Tourismus im Donau-Ries boomt: Rekord bei Übernachtungszahlen

Das touristische Interesse an der Region Donau-Ries hält weiter an, wie die Besucher- und Übernachtungszahlen des vergangenen Jahres zeigen. Das sorgt für weiterhin rege Wertschöpfung und sichert Arbeitsplätze in Gastronomie und Hotellerie.

Aktuelle Zahlen

Laut den jüngsten Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik nahmen die Gästeübernachtungen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent zu. So kommt der Landkreis Donau-Ries auf eine Übernachtungszahl von 401.117.

Gleiches gilt für die Gästezahl. So stieg diese ebenfalls um fünf Prozent auf insgesamt 189.008 Ankünfte. Dabei lag die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei 2,1 Tagen. Besonders der Anteil der ausländischen Gäste ist gestiegen: Im Jahr 2019 reisten knapp 18 Prozent der Gäste aus dem Ausland an.

Positive Entwicklung des Landkreises

Klemens Heininger, der neue Leiter der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit, sowie Geschäftsführer des Ferienlandes Donau-Ries, freut sich über die positive Entwicklung: „Unsere Touristeninformationen, Städte und Gemeinden, Veranstalter, die Hoteliers, Gastgeber und Gastronomen machen bei uns sehr viel, damit sich der Gast rundum wohlfühlen kann. Und da ist bei uns im Donau-Ries der Kontakt etwas persönlicher und freundlicher und die Gäste kommen gerne wieder.“

Vor allem im direkten Kontakt mit den Gästen merke man, dass das Ferienland Donau-Ries gut aufgestellt sei. Insbesondere für Wanderer, Radler als auch für Genusstouristen soll die Region eine attraktive Urlaubsmöglichkeit sein.

„Hier sind in den letzten Jahren die Weichen durch den Vorstand, Fachbeirat und den früheren Geschäftsführer des Ferienlandes Donau-Ries Günther Zwerger richtig gestellt worden“, so Heininger.

Trend zum sanften Tourismus

Landrat und Vorstand des Ferienlandes Donau-Ries, Stefan Rößle, sieht in den Zahlen den Trend zum sanften Tourismus: „Gerade die Rad- und Wanderangebote in der Region wollen wir weiter bewerben und ausbauen, um nachhaltige Angebote in der Region zu ermöglichen.“ Zudem habe sich die Wirtschaft in den letzten Jahren gut entwickelt. So sollen Unternehmen durch ihre Geschäftsreisen zusätzlich zu den guten Übernachtungszahlen beitragen.