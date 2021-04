Südzucker verkündet Wechsel im Vorstand

Der Aufsichtsrat der Südzucker AG hat in der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 26. April eine personelle Änderung bekannt gegeben. Demnach gibt es eine Änderung im Vorstand. Ingrid-Helen Arnold (52) wird mit Wirkung zum 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2024 in den Vorstand der Südzucker AG bestellt.

Das sind Arnolds neue Aufgaben

Ingrid-Helen Arnold (CDO) wird mit dem neu geschaffenen Ressort Verbrauchermärkte, Digitalisierung/IT die Verantwortung für den technologischen Wandel im Rahmen der digitalen Transformation der Südzucker übernehmen, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung. Neben Digitalisierung und IT werde Arnold auch die Divisionen Beneo, Freiberger und PortionPack Europe im Vorstand verantworten. „Der Aufsichtsrat freut sich, mit Frau Arnold ein weiteres international erfahrenes Mitglied für den Vorstand der Südzucker bestellen zu können. Mit dieser Vorstandserweiterung und Neustrukturierung der Ressorts ist das Unternehmen bestens für die künftige Entwicklung der Südzucker-Gruppe in Vorbereitung der neuen Strategie aufgestellt“, sagte Dr. Hans-Jörg Gebhard, Vorsitzender des Südzucker-Aufsichtsrats.

Der Südzucker Standort in Rain am Lech. Foto: Foto-Atelier-Nitsche GmbH

Ingrid-Helen Arnold blickt als Wirtschaftswissenschaftlerin zurück auf eine 25-jährige Karriere im Softwarekonzern SAP. Hier sammelte sie Erfahrung in globalen Führungspositionen in den Bereichen Data Business, Geschäftsprozess Innovation, IT-Transformation, Corporate Strategy und Finanzen. Sie arbeitete und lebte mit Ihrer Familie in den vergangenen vier Jahren im Silicon Valley, in den USA. Ingrid-Helen Arnold wird neben CEO Dr. Niels Pörksen (57), COO Dr. Thomas Kirchberg (61), CFO Thomas Kölbl (58) und Johann Marihart von Agrana (70) als weiteres Vorstandsmitglied dem Südzucker-Vorstandsteam angehören.

Der CEO von Südzucker Dr. Niels Pörksen. Foto: Alexander Seeboth/Südzucker

Mit der Bestellung von Ingrid-Helen Arnold werden die Vorstandsressorts mit Wirkung vom 1. Mai 2021 angepasst. In der Verantwortung von Dr. Niels Pörksen, seit 2020 Mitglied des Vorstands, liegen Strategie, Konzernentwicklung, Top-Führungskräfte, Kommunikation, Revision, Compliance, Datenschutz und Business Excellence. Thomas Kölbl, seit 2004 Mitglied des Vorstands, verantwortet die Konzernfunktionen Finanzen, Controlling, Einkauf, Recht, Steuern, Liegenschaften und Versicherungen sowie Investor Relations. Dr. Thomas Kirchberg, seit 2007 Mitglied des Vorstands, wird im neu geschaffenen Ressort Industrielle Märkte, F&E neben CropEnergies auch die Verantwortung für die neue Division Zucker und die Abteilung New Business Development übernehmen. Die Funktion des Arbeitsdirektors sowie die Bereiche Forschung & Entwicklung, Landwirtschaft und Nachhaltigkeit bleiben wie bisher in seiner Verantwortung. Komplettiert wird der Vorstand durch Johann Marihart, seit 1994 Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender der Agrana Beteiligungs-AG.

Johann Marihart, seit 1994 Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender der Agrana Beteiligungs-AG. Foto: Lukas Ilgner

Ingrid-Helen Arnold startet ihre neue Position bei Südzucker in einer schwierigen Phase des Unternehmens. Bereits vor die Corona-Krise meldete das Unternehmen Schwierigkeiten im Zuckersegment. Die Pandemie machte die Situation nicht einfacher. Dennoch konnte das Unternehmen sich insgesamt stabil am Markt halten. Grund hierfür war die steigende Nachfrage nach Fertigprodukten. Denn Südzucker verkündete in mehreren Berichten, dass der Umsatz dieses Segments – auch im Krisenjahr 2020 – moderat gewachsen sei.