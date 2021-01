Südstahl übernimmt Firma aus Oettingen nach Insolvenz

Das mittelständische Unternehmen Südstahl GmbH & Co. KG mit Sitz in Mertingen übernimmt Teile des Geschäftsbetriebs der Schwab Förder- und Lagertechnik GmbH aus Oettingen. Das Lager- und Fördertechnikunternehmen Schwab befindet sich seit Anfang 2020 in einem Insolvenzverfahren. Schwab stellt seit 1932 Lagersysteme wie Paternoster, Roll-aus-Regale, Förderanlagen und Schneidemaschinen her, die als individuelle Systemlösungen Waren und Güter platzsparend lagern können. Für Südstahl bedeute die Übernahme eine strategische Erweiterung ihres Produktprogramms, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Daneben sollen Absatzmöglichkeiten geschaffen werden, um die zu erwartenden Rückgänge in der Automobilbranche zu kompensieren.

Südstahl will neue Produktsparte aufbauen

Mit den Lagersystemen der Schwab Förder- und Lagertechnik GmbH sei es Südstahl möglich, ihr Produktprogramm zu ergänzen. Zudem können alle übernommen Produkte mit den bestehenden Fertigungsmöglichkeiten des Mertinger Unternehmens und der Unterstützung ehemaliger Schwab-Mitarbeiter weiterproduziert werden. Seit einiger Zeit sei man bei Südstahl bereits auf der Suche nach einer strategischen Produktergänzung. Die Übernahme ermögliche nun den Aufbau einer neuen Produktsparte.

„Mit der Erweiterung unseres Geschäftsbetriebs tätigen wir nach sorgfältiger Abwägung der Risiken und trotz der momentanen Krise eine Investition in die Zukunft. Mit dem gebündelten Knowhow wollen wir unser Unternehmen weiterentwickeln, langfristig Arbeitsplätze sichern und unsere Marktposition stärken“, äußert sich Südstahl-Geschäftsführer Ulrich Käuferle. Schwab-Insolvenzverwalter Georg Jakob Stemshorn, Pluta Rechtsanwalt GmbH, ist über die erzielte Nachfolgelösung zufrieden: „Die getroffene Vereinbarung ist nach intensiver Prüfung das bestmögliche Ergebnis für das Unternehmen und seine Gläubiger.“

Über Südstahl

1946 gegründet, beschäftigt Südstahl aktuell an seinen beiden Standorten Mertingen und Aindling 120 Mitarbeiter. Der Mittelständler ist Spezialist für die Verarbeitung von Stahl und Lieferant für den Anlagen-, Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Zum Kundenkreis zählen neben Konzernen wie Volkswagen, Audi, KUKA und Siemens Transportation Systems rund 400 kleinere und mittelständische Unternehmen der Region.