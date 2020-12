Stadt Nördlingen erweitert Wellpapp-Spielhäuser-Spende

500 Kinder-Spielhäuser aus Wellpappe hatte DS Smith für die Weihnachtsaktion der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese fanden reißenden Absatz und waren schon am Nachmittag des 1. Dezember, dem ersten Ausgabetag, vergriffen. Für die Kinder, die bislang leer ausgingen, gibt es jetzt gute Neuigkeiten: Peter Scharfenecker, Site Manager Werk Nördlingen bei DS Smith, hat Oberbürgermeister David Wittner zugesagt, trotz derzeit extrem hoher Auslastung, nochmals 500 WellpappSpielhäuser zu produzieren.

„Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz unserer gemeinsamen Weihnachtsaktion. Umso mehr freut es mich, dass DS Smith noch einmal 500 Stück produziert – wir können damit insgesamt 1.000 Spielhäuser kostenlos für Kinder bereitstellen,“ betont Oberbürgermeister David Wittner. Die begehrten Häuser können ab Montag 14. Dezember 2020 wieder in der Tourist-Information am Marktplatz abgeholt werden.Da die Spielhäuser zu 100 % aus Wellpappe sind, können sie nach Bespielung ganz einfach ins Altpapier gegeben werden.

DS Smith ist einer der weltweit führenden Anbieter von Wellpappverpackungen, mit Aktivitäten in den Bereichen Recycling und Papierherstellung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London und ist im FTSE 100 gelistet. Fokussiert auf die Entwicklung von innovativen und nachhaltigen Display- und Verpackungslösungen, ist DS Smith in 34 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 30.000 Mitarbeiter. DS Smith kombiniert die Expertise seiner drei Geschäftsbereiche Packaging, Recycling und Paper zu Lösungen, die zu weniger Komplexität und besseren Ergebnissen entlang des gesamten Lieferkreislaufs beitragen. Die langjährige Erfahrung geht dabei auf ein Verpackungsunternehmen zurück, das von der Familie Smith in den 1940er-Jahren gegründet wurde.