ECO Bowl: DS Smith und MULTIVAC arbeiten zusammen

Verbraucher setzen sich für Nachhaltigkeit ein. Marken und Unternehmen stehen zunehmend einem werteorientierten Verbraucher gegenüber. Diese Käufer bevorzugen Produkte, die möglichst keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben. Auf der Suche nach nachhaltigeren Lösungen haben sich MULTIVAC und DS Smith zusammengeschlossen, um ECO Bowl zu entwickeln und zu produzieren. Dies sei eine innovative Lösung für frische Lebensmittel in Verpackungen mit modifizierter Atmosphäre (MAP) auf der Basis von Wellpappe. ECO Bowl ist ein vollständig recycelbares Wellpapp-Tray, das mit einer Skin- und einer Oberfolie aus Kunststoff überzogen ist, wodurch der Kunststoffanteil im Vergleich zu einem herkömmlichen Plastik-Tray um bis zu 85 Prozent reduziert wird.

Haltbarkeit werde verbessert

Um überflüssige Verpackungen zu eliminieren, und da jeder zweite Europäer mehr sortiert und recycelt als noch vor fünf Jahren, können bei ECO Bowl die Skin- sowie die Oberfolie aus Kunststoff leicht zur Entsorgung entfernt werden, so dass das Wellpapp-Tray dem Recycling zugeführt werden kann. ECO Bowl ermögliche den Kunden eine einfache und effektive Implementierung, es ist für die Verarbeitung auf MULTIVAC Tiefziehverpackungsmaschinen und Traysealern konzipiert und kann im Vergleich zu herkömmlichen MAP-Verpackungen für frische Lebensmittel die gleiche Haltbarkeit garantieren oder diese sogar verbessern.

Mit Amidori auf Markt getestet

ECO Bowl wurde bereits mit Amidori auf dem Markt getestet. Der deutsche Hersteller von pflanzlichen Fleischersatzprodukten hat sich für ECO Bowl entschieden und die Lösung Ende 2019 erfolgreich implementiert.

„Kreislaufwirtschaft in größerem Maßstab voranbringen“

Marc Chiron, Sales, Marketing & Innovation Director Packaging bei DS Smith sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über den Erfolg, den Amidori mit ECO Bowl hat. Dies ist ein großartiges Beispiel für die Vorteile, die Kunden erzielen können, wenn sie sich dafür entscheiden, diese neue Generation von Verpackungsinnovationen in ihre Lieferkreisläufe zu implementieren. Die Innovation hinter ECO Bowl zeigt, welche Fortschritte DS Smith bei der Förderung einer größeren Nachhaltigkeit innerhalb des Einzelhandels macht. Durch unsere Partnerschaft mit MULTIVAC setzen wir uns dafür ein, die Kreislaufwirtschaft in größerem Maßstab voranzubringen.“

Bernd Lasslop, Vice President Partner Products & Consumables bei MULTIVAC ergänzt: „Wir arbeiten ständig an innovativen Lösungen und Verpackungskonzepten, mit denen wir die Menge an Verpackungsmaterialien reduzieren und den aktuellen Anforderungen an Ressourceneffizienz und Recyclingfähigkeit gerecht werden können. ECO Bowl ist ein weiteres Beispiel für diese Bemühungen.“

Über DS Smith

DS Smith ist ein weltweit führender Anbieter von Wellpapp-Verpackungen, unterstützt durch Recycling- und Papierherstellungsbetriebe. Mit Hauptsitz in London und als Mitglied des FTSE 100 konzentriert sich DS Smith auf die Entwicklung innovativer nachhaltiger Verpackungslösungen in 37 Ländern und beschäftigt rund 29.000 Mitarbeiter.

Über MULTIVAC

MULTIVAC ist einer der weltweit führenden Anbieter von Verpackungslösungen für Lebensmittel aller Art, Life Science- und Healthcare-Produkte sowie Industriegüter. Die MUL-TIVAC Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit etwa 6.500 Mitarbeiter, am Hauptsitz in Wolfertschwenden sind es rund 2.300. Mit über 80 Tochtergesellschaften ist das Unternehmen auf allen Kontinenten vertreten.