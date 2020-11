Stadt Nördlingen spendet Spielhäuser zu Weihnachten

Da in diesem Jahr die Vorweihnachtszeit Covid-19 bedingt ruhiger ausfallen wird, hat sich die Stadt Nördlingen etwas neues einfallen lassen: 500 Kinder-Spielhäuser aus Wellpappe für Nördlinger Kinder. Entwickelt und produziert wurden diese von DS Smith, einem der führenden Hersteller nachhaltiger Verpackungslösungen.

Ein Weihnachtsmarktbesuch mit Karussell, heißen Getränken und Messwürsten ist für viele Kinder ein jährliches Highlight. Leider wird dies in diesem Jahr in Nördlingen so nicht möglich sein. Um dennoch auch in diesem Jahr für möglichst viele Kinder eine Überraschung in der Weihnachtszeit parat zu haben, hat die Stadt Nördlingen eine Weihnachts-Aktion ins Leben gerufen. Nördlinger Kinder können sich eins von insgesamt 500 Spielhäusern aus Wellpappe mit nach Hause nehmen.

„Als wir von der Aktion gehört haben, waren wir spontan begeistert,“ betont Michael Lamprecht, Cluster Director South bei DS Smith Deutschland/Schweiz. „Unser Designteam hat ein kreatives Spielhaus entwickelt, das ganz wie ein echtes Haus über eine Eingangstür und Fenster verfügt und somit bewohnt werden kann. Das Schönste ist aber, dass es von den Kindern ganz individuell und kreativ bemalt werden kann. So hat am Ende jeder kleine Hausbesitzer sein ganz eigenes Spielhaus.“

David Wittner, Oberbürgermeister der Stadt Nördlingen sagt: „In diesem Jahr werden viele die Adventszeit über mehr Zuhause sein, als in den Vorjahren. Für uns ist es wichtig, dass wir mit der Aktion ein positives Zeichen setzen und Kindern und ihren Eltern Freude bereiten können.“ Die Häuser können ab 1. Dezember 2020 in der Tourist-Information am Marktplatz abgeholt werden.

Da die Spielhäuser zu 100 Prozent aus Wellpappe sind, können diese am Ende ihres Lebens ganz einfach ins Altpapier gegeben werden und sind so ein wertvoller Rohstoff für neue papierbasierte Produkte.