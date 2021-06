Sparkasse Donauwörth von Bayern LB ausgezeichnet

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Bayerische Landesbank (BayernLB) hat die Sparkasse Donauwörth für ihr Engagement bei der Vergabe zinsgünstiger Kredite mit dem „Förderprofi 2020“ im Bezirk Schwaben ausgezeichnet. Mit dem Preis, der in jedem Regierungsbezirk an die engagierteste Sparkasse geht, würdigt die BayernLB die Institute, die ihre Kunden in besonderem Umfang mit Förderdarlehen der LfA Förderbank Bayern, der Rentenbank oder der KfW Bankengruppe versorgen.

Höchste Neugeschäftsquote aller schwäbischen Sparkassen

Bei der Vergabe von Fördermitteln im Regierungsbezirk Schwaben erhielt die Sparkasse Donauwörth die Auszeichnung für die höchste Neugeschäftsquote (25,49 Prozent) aller zehn schwäbischen Sparkassen. Die BayernLB agiert im Hintergrund als Dienstleister für die Sparkassen, indem sie diese zu den vielfältigen Fördermöglichkeiten berät, bei der Antragsstellung unterstützt und die Mittel von den Förderbanken an die Sparkassen durchleitet.

„2020 war für die Fördermittel-Berater der bayerischen Sparkassen ein echtes Ausnahmejahr. Mit tatkräftiger Unterstützung der Bayerischen Landesbank haben sie das Neugeschäftsvolumen gegenüber 2019 mehr als verdoppelt“, sagte Gero Bergmann, der im Vorstand der BayernLB das Sparkassengeschäft verantwortet. „Insbesondere die ausgezeichneten Sparkassen haben die bestehenden Förderangebote für gewerbliche Kunden und für den Wohnungsbau konsequent angeboten. 2020 waren es für gewerbliche Kunden zusätzlich die Corona-Programme, die zahlreichen mittelständischen Unternehmen die benötigte Liquidität verschafft hat. Die Förderprofis der S-Finanzgruppe haben damit einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der bayerischen Wirtschaft geleistet.“

Neues Rekordvolumen wurde erreicht

Die Sparkasse Donauwörth hat bei der Vergabe von Förderkrediten im vergangenen Jahr ein neues Rekordvolumen erreicht. 45 Millionen Euro Kreditzusagen aus Förderprogrammen bedeuten nahezu eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Besonders positiv werten die Verantwortlichen der Sparkasse Donauwörth, dass 2/3 der Förderkredite, also 30 Millionen Euro, aus Förderprogrammen stammen, deren Fokus bei Umwelt- und Klimaschutzinvestitionen liegt. Bei dieser Betrachtung liegt die Sparkasse Donauwörth auf Platz 2 in Schwaben und Platz 6 der 64 Sparkassen in Bayern.

Aufgrund der Corona-Krise stehen viele Branchen vor Herausforderungen. Um Schulen in der Krise zu unterstützen, hat die Stiftung der Sparkasse Donauwörth beschlossen, eine Förderung an insgesamt 31 Schulgemeinschaften zu vergeben.