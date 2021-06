Ustersbacher Brauerei für bestes Bier Deutschlands ausgezeichnet

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat die Brauerei Ustersbach Adolf Schmid KG jetzt mit dem Bundesehrenpreis in Gold geehrt. Dabei handelt es sich laut einer Pressemeldung um die höchste Auszeichnung der deutschen Brauwirtschaft. Das Unternehmen hatte zuvor bei der Qualitätsprüfung für Bier der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) das beste Gesamtergebnis aller Teilnehmer erzielt. An dem Wettbewerb beteiligten sich 140 deutsche Brauereien mit rund 750 Bieren. Die Brauerei Ustersbacher wurde unter anderem auch für verschiedene Limonaden und das Mineralwasser ausgezeichnet.

Eine Innenansicht der Brauerei. Foto: Ustersbacher

So erklärt sich der Bürgermeister die Auszeichnung Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Thomas Burkhardt, Bereichsleiter im Frankfurter DLG-Testzentrum Lebensmittel zum Erfolg der Ustersbacher Brauerei: „Von der DLG prämierte Biere stehen für höchste Braukunst und höchsten Genuss. DLG-Prämierungen machen geprüfte Qualität transparent.“

Der erste Braumeister Wolfgang Dahnke zur Auszeichnung: „Die Goldmedaille war schon lange mein Ziel. Sie jetzt in den Händen zu halten ist definitiv ein tolles Gefühl. Es ist ja auch wirklich nicht ganz einfach. Im Prinzip ist es ein stetiges Feilen an den kleinen Bausteinen, das letztlich zum Erfolg führt. Das geht bei den Rohstoffen los, zieht sich durch die gesamte Bierherstellung, die ja über Wochen läuft, und endet bei der Abfüllung." Weiter erklärt er: „Da muss wirklich alles passen. Ich teile den Erfolg mit meinen Kollegen in den verschiedenen Abteilungen, die alle sehr engagiert am Werke sind. Nur so springt am Ende auch DLG-Gold raus."

Das Bier von Ustersbacher wurde mit Gold ausgezeichnet. Foto: Ustersbacher

Zusammenarbeit mit Brauerei-Instituten

Der Bundesehrenpreis für Bier wird jährlich an 12-Brauereien der DLG-Qualitätsprüfung für Bier verliehen. Die Experten-Jury, setzt sich aus sensorisch geschulten Prüfern zusammen. Innerhalb von drei Monaten werden die Biere Qualitätskontrollen unterzogen. Die Qualitätsprüfung werde in enger Zusammenarbeit mit den beiden führenden Brauerei-Instituten, der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin (VLB) e.V. und dem Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität, durchgeführt. Die Analyse im Labor umfasse laut Aussage von DLG beispielsweise die Parameter Alkoholgehalt, Geschmacksstabilität, Haltbarkeit, Stammwürze, Mikrobiologie, Schaumstabilität, sowie Farbe und Trübungsgrad.

Auch Oettinger kurzlich von DLG auszeichnet

Ende März wurde bekanntgegeben: Die Standorte der Oettinger Brauerei in Oettingen, Mönchengladbach und Braunschweig wurden ebenfalls zum wiederholten Mal von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) für ihre Produktqualität ausgezeichnet.