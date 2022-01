So will DS Smith das 1,5°-Klimaziel erreichen

DS Smith, einer der weltweit führenden Anbieter für nachhaltige Verpackung mit Niederlassungen in Donauwörth und Nördlingen, hat nun angekündigt, seine globalen Geschäftsaktivitäten auf ein 1,5°C-Szenario auszurichten, wie es im Pariser Klimaabkommen festgelegt ist.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird DS Smith nach Eigenauskunft die Kohlenstoffemissionen der eigenen Produktionsstätten sowie die seiner Partner und Lieferanten schneller reduzieren, indem es sich verpflichtet, die Scope 1, 2 und 3 Treibhausgasemissionen (THG) bis 2030 um 46 Prozent absolut im Vergleich zu 2019 zu verringern.

„DS Smith hat ehrgeizige Wachstumspläne"

Miles Roberts, Group Chief Executive bei DS Smith sagt: „Die heutige Ankündigung verdeutlicht unsere Ambitionen, unsere Kohlenstoffemissionen im Rahmen unseres langfristigen Nachhaltigkeitsfokus zu reduzieren. Diese Verpflichtung stellt nicht nur sicher, dass unser Unternehmen mit gutem Beispiel bei der Verringerung des Kohlenstoff-Fußabdrucks vorangeht, sondern garantiert auch, dass wir unsere Lieferanten und Partner auffordern, dasselbe zu tun.“ Außerdem ergänzt er: „Unser Unternehmen hat ehrgeizige Wachstumspläne für die kommenden Jahre und wir wollen den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft anführen. Die Verpflichtungen sind maßgeblicher Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie „Jetzt. Und zukünftig.“, mit der wir jetzt und in Zukunft einen positiven Einfluss auf unsere Mitmenschen und unseren Planeten haben möchten.“

Miles Roberts, Group Chief Executive bei DS Smith. Foto: DS Smith

DS Smith möchte in Zukunftstechnologien investieren

Um dieser Verpflichtung nachzukommen, werde DS Smith in den kommenden 28 Jahren konsequent in seine eigenen Geschäftsaktivitäten investieren, zum Beispiel in Zukunftstechnologien wie etwa in die Biomethan-Kesseltechnologie. Zudem wird das Unternehmen erneuerbare Energiequellen wie Wind- und Solarenergie sowie Stromabnahmeverträge nutzen, um konventionellen Strom zu ersetzen, heißt es in einer Mitteilung.

DS Smith plant außerdem mit seinen strategischen Lieferanten zusammenzuarbeiten und sie dazu ermutigen, bis 2027 wissenschaftlich fundierte Emissionsziele zu übernehmen. Dieses Vorhaben basiert auf der Rückmeldung von Stakeholdern, die bekunden mit gleichgesinnten Unternehmen zusammenarbeiten zu wollen, die sich neben der Kreislaufwirtschaft auch wissenschaftsbasierten Klimazielen und Netto-Null-Emissionen verschrieben haben. Als Teil dieses Ansatzes wird DS Smith eng mit Partnern, Lieferanten, Kunden und politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten, um gemeinsam den Klimawandel mithilfe der Kreislaufwirtschaft zu bekämpfen.

Verpflichtung zu Net Zero

Die Umsetzung dieser Verpflichtungen wird durch einen Net Zero-Übergangsplan unterstützt. Dieser legt die wichtigsten strategischen Maßnahmen und Meilensteine fest, die den Übergang von DS Smith zu Netto-Null-Emissionen definieren werden. Der Plan wird im Sommer 2022 veröffentlicht und ist auf die Wachstumsstrategie der Gruppe abgestimmt. Er beschreibt die geplanten Initiativen, Priorität haben dabei die größten Quellen für Treibhausgasemissionen.