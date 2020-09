So startete der Geda-Nachwuchs in die Ausbildung

Die Weichen für eine die berufliche Zukunft sind gestellt: Zehn junge Nachwuchskräfte starteten am 1. September ihre Ausbildung bei der Firma Geda in Asbach-Bäumenheim und legten damit den Grundstein für ihre berufliche Karriere beim Bau- und Industrieaufzughersteller. Gespannte Vorfreude lasen die Ausbilder von Geda in den Gesichtern der frisch gebackenen Azubis. Beginnt doch mit der Ausbildung ein völlig neuer Lebensabschnitt. Der geschäftsführende Gesellschafter Johann Sailer, der kaufmännische Leiter Stefan Schweitzer sowie die Ausbildungsleiter Gerhard Miller, Tina Feldner und Stefan Löffler begrüßten die neuen Auszubildenden nun am Sitz im Donau-Ries und wünschten ihnen einen guten Start ins Berufsleben.

In diese Berufe starten die neuen Azubis

Der erste Arbeitstag stand dabei ganz im Zeichen des Kennenlernens. Auf einer Betriebsführung konnte der Geda-Nachwuchs erste Eindrücke vom Unternehmen und dem Produktprogramm sammeln, bevor es nach einem gemeinsamen Mittagessen direkt in die ersten Ausbildungsabteilungen ging. Dort wurden die Neuankömmlinge im Geda-Team von ihren jeweiligen Azubi-Paten in Empfang genommen.

So starten Sarah Menge und Angela Omarov mit ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau sowie Fabian Proksch und Maximilian Binger als Mechatroniker ins Berufsleben. Für den Beruf des Industriemechanikers haben sich René Mattes, Leon Menzel, Fabian Imhof und Anne Sommer entschieden, während Lukas Hammer und Haidar Nasra ihre Ausbildung als Fachlageristen absolvieren werden. Ihnen allen versprach das Unternehmen eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildungszeit bei Geda freuen.

Ausbildung soll möglichst umfassend sein

„Wir möchten unserer langen Ausbildungstradition stets aufs Neue gerecht werden“, sagte der kaufmännische Leiter und Personalchef Stefan Schweitzer. „Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, unseren Nachwuchskräften einen umfassenden Überblick über das gesamte Unternehmen zu vermitteln, sie zu fördern, aber auch zu fordern. Deshalb durchlaufen unsere Auszubildenden auch sämtliche Firmenbereiche“, führte Schweitzer weiter aus. Geda möchte den jungen Nachwuchskräfte ideale Rahmenbedingungen zum Start ins Berufsleben geben. Von Anfang an werden die Auszubildenden sowohl ins Tagesgeschäft, als auch in Projektarbeiten einbezogen, heißt es aus dem Unternehmen. Auch Spaß und Abwechslung sollen dabei nicht zu kurz kommen – so gehören beispielsweise der jährlich stattfindende Azubi-Ausflug sowie verschiedene Azubi-Projekte mit zur Ausbildung beim mittelständischen Maschinenbauunternehmen.