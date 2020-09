PCI startet Ausbildungsjahr mit 10 neuen Nachwuchskräften

Wie jedes Jahr ist der 1. September Ausbildungsbeginn bei der PCI Augsburg GmbH. 2020 heißt das Unternehmen 10 neue Auszubildende will­kommen und wünscht ihnen eine erfolgreiche Ausbildungszeit. In der Ein­führungswoche erwartete die Azubis unterdessen ein Einführungsprogramm mit Informati­onen rund um ihre Ausbildung bei der PCI. Außerdem lernten sie die anderen Azubis, die Jugendvertreter und die Ausbilder kennen.

Hohe Übernahmechancen

Seit fünfzig Jahren bildet die PCI bereits aus. Zunächst in den Bereichen Chemiela­boranten und Industriekaufleute, später erweiterte sich die Anzahl der Berufs­bilder stetig. Heute umfasst sie Industriekaufmänner, Chemielaboranten, Chemikanten, Produktionsfachkräfte Chemie. Dazu kommen außerdem Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik sowie Mechatroniker und Industriemechaniker. Auch an den Standorten Hamm und Wittenberg bildet die PCI aus. In Hamm starteten bereits am 1. August zwei Produktionsfachkräfte Chemie, in Wittenberg be­gann zum 1. September eine Fachkraft für Lagerlogistik.

Je nach Berufsziel dauert die Ausbildung 2 bis 3,5 Jahre. Mit rund 75 Prozent ist die Übernahmequote bei PCI Augsburg GmbH überdurchschnittlich gut, erklärt eine Mitteilung des Unternehmens. Damit möchte PCI das hohe Niveau der Azubis und der Ausbildung an den Standorten unterstreichen.

Über PCI Augsburg GmbH

Die PCI Augsburg GmbH ist Teil des Unternehmensbereichs Bauchemie der BASF. Mit seinen beiden Leitmarken PCI und Thomsit ist das Unternehmen eines der marktführenden im Bereich der Fliesen- beziehungsweise Bodenverlegewerkstoffe im deutschsprachigen Raum. Daneben agiert PCI Augsburg GmbH auch im Bereich Produktsysteme für Abdichtung, Betonschutz und Betoninstandsetzung. Die PCI Gruppe beschäftigt europaweit über 1.200 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von deutlich über 300 Millionen Euro netto.