Geda-Mitarbeiter befürworten Expansionspläne

Als die Firma Geda vor knapp drei Jahren ihre Pläne zur Firmenerweiterung bekannt gab, herrschte bei den Mitarbeitern am Hauptsitz in Asbach-Bäumenheim große Begeisterung. Aufgrund des immensen Wachstums des Unternehmens arbeiten die rund 480 Beschäftigten des Bau- und Industrieaufzugherstellers schon seit vielen Jahren unter beengten Verhältnissen. Produktions- und Logistikabläufe sind erschwert, die Lagerflächen auf dem Betriebsgelände sowie auf diversen Außenlagern voll erschöpft und die Mitarbeiter in der Verwaltung arbeiten schon seit geraumer Zeit in Bürocontainern, die immer wieder erweitert wurden. Doch der dringend notwendige Neubau lässt auf sich warten.

Geda verfolgt umfassende Expansionspläne

Um der großen Nachfrage gerecht zu werden und für künftige Entwicklungen gut aufgestellt zu sein, beschloss Geda 2017 die Firmenerweiterung. Zu den heutigen 40.000 Quadratmetern Fläche kamen damit nochmals 60.000 hinzu, die bereits seit Jahren im Bebauungsplan der Gemeinde als Industriegebiet vorgesehen waren. Da bestehende und neue Firmenfläche derzeit durch die Ortsverbindungsstraße zwischen Asbach-Bäumenheim und Mertingen getrennt werden, brachte Geda einen Neubau der Mertinger Straße um das künftige Firmengelände herum bei der Gemeinde ins Gespräch.

Unabhängige Fachexperten und Städteplaner prüften in diesem Zuge sämtliche Alternativmöglichkeiten, wie beispielsweise eine Über-/Unterführung oder eine Ampellösung. Das Ergebnis lautete eindeutig: Ein Neubau der Mertinger Straße ist die einzig sinnvolle Möglichkeit für die Firma Geda, um weiterhin wettbewerbsfähig am Standort Asbach-Bäumenheim produzieren zu können. Daraufhin beschloss der Gemeinderat Mitte Juli 2018 den Neubau der Mertinger Straße mit dem klaren Ergebnis von 16:1 Stimmen. Gegen eine neue Mertinger Straße und den Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats bildete sich eine Bürgerinitiative, die einen Bürgerentscheid anstrebte. Drei Jahre später dürfen die Bürger von Asbach-Bäumenheim und Hamlar nun am 11. Oktober darüber abstimmen, ob sie für oder gegen eine Verlegung der Mertinger Straße sind.

Mitarbeiterinitiative gegründet

Um deutlich zu machen, wie wichtig ein Neubau der Mertinger Straße nicht nur für die Erweiterung der Firma Geda, sondern auch für die Gemeinde Asbach-Bäumenheim ist, gründete die Belegschaft eine Mitarbeiterinitiative. Unter dem Motto „GEmeinsam DA in Asbach-Bäumenheim“ möchten die Mitarbeiter Flagge für ihr Unternehmen zeigen und darauf aufmerksam machen, dass sie hinter der Firma, den Expansionsplänen und damit auch einer neuen Mertinger Straße stehen. Wird dem Unternehmen durch den Neubau der Mertinger Straße die Expansion ermöglicht, erklärt eine Mitteilung aus dem Unternehmen, bedeutet das vor allem auch wachsenden Wohlstand für Asbach-Bäumenheim und Hamlar. Die Erschließung weiterer Gewerbeflächen westlich der Bahnlinie oder die Realisierung wichtiger Infrastrukturprojekte durch steigende Gewerbesteuereinnahmen bieten der Gemeinde positive Zukunftsperspektiven, so die Initiatoren.