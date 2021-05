So möchte das Donau-Ries digitaler werden

In Kooperation mit dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum eStandards und dem Kompetenzzentrum Augsburg veranstaltete der Wirtschaftsförderverband Donauries e. V am nun die virtuelle Donauries informiert Veranstaltung „Digitalisierung praxisnah erleben“. Über 60 Vertreter aus der regionalen Industrie‐, Dienstleistungs‐ und Handwerksbranche haben an der Live‐Übertragung teilgenommen.

Verschiedene Anwendungsbereiche vorgestellt Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Mit dieser Veranstaltung möchten wir die regionale Wirtschaft für den digitalen Wandel vorbereiten. Jeder Betrieb kann von Digitalisierung profitieren“, betonte Landrat Stefan Rößle. Die Veranstaltung begann mit einem Überblick der Förderungsmöglichkeiten und Förderprogramme zu den unterschiedlichen Aspekten der Digitalisierung für kleine und mittelständische Unternehmen. Danach konnten Teilnehmer live aus der Mobilen Werkstatt in Hagen sehen, wie mit dem Einsatz von Extended Reality (XR)‐Technologien wie etwa Augmented‐Reality‐ und Virtual‐Reality‐Brillen, Fernwartungen durchgeführt werden. Außerdem wurde erklärt, wie Waren kommissioniert werden oder wie derartige Technologien bei der Montage mitwirken können. Auch die Anwendungsmöglichkeit von künstlicher Intelligenz am Beispiel der Qualitätssicherung, Prozessoptimierung und der Mensch‐Roboter‐Kollaboration (kurz MRK) wurde demonstriert. MRK bedeutet, dass Mensch und Roboter sich einen Arbeitsraum ohne trennende Schutzeinrichtung teilen. Während der Mensch Lernfähigkeit, Erfahrung, Improvisation und Kombination menschlicher Sinne mitbringt, liegen die Qualitäten des Roboters bei Genauigkeit, Wiederholbarkeit, Geschwindigkeit und Stärke.

Landratsamt Donau-Ries sieht diese Vorteile Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zusammenfassend konnten die Teilnehmer verschiedenen Technologien und deren Anwendbarkeit im Betrieb kennenlernen. Ein Vorteil sei, dass Belastungssituationen und Unsicherheiten reduziert werden können, indem den Beschäftigten erweiterte Arbeitsinhalte übertragen werden, erklärt eine Mitteilung des Landratsamtes Donau-Ries. So könne auch bei einem Personalwechsel oder zusätzlichen Neueinstellungen die erforderliche und gewünschte Qualität umgesetzt und beibehalten werden. Dem Verlust von Wissen – verursacht durch Mitarbeiterfluktuation – könne zudem entgegengewirkt werden.

Information über Fachkräftegewinnung Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Veranstaltungsreihe Donauries informiert wird vom Wirtschaftsförderverband Donaureis e.V. organisiert und von der Marke Donauries finanziert. Ziel der Veranstaltungen ist es, regionale Unternehmen über aktuelle Themen rund um die Fachkräftegewinnung und ‐sicherung zu informieren. Diese Veranstaltung wurde in Kooperation mit Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum eStandards und dem Kompetenzzentrum Augsburg veranstaltet.