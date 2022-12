So lief das Unternehmerfrühstück des Donauries e.V. bei der Varta AG in Nördlingen

Veranstaltung

Das Unternehmerfrühstück des Wirtschaftsförderverbandes Donauries e.V. bei der Varta AG in Nördlingen. Foto: Wirtschaftsförderverband Donauries e. V.

Frühstücken, Netzwerken und Einblicke in ein regionales Unternehmen erhalten – das ist das Prinzip des Unternehmerfrühstücks des Wirtschaftsförderverbandes Donauries. „Wir möchten unseren Mitgliedern und Partnern die Möglichkeit bieten, miteinander in Kontakt zu treten und sich im Rahmen unseres Netzwerks auszutauschen“, erläutert Landrat Stefan Rößle, Vorsitzender des Wirtschaftsförderverbandes Donauries. „Das gastgebende Unternehmen kann sich zusätzlich dazu im Rahmen einer Betriebs- oder Werksführung präsentieren und spannende Einblicke in Produktions- und Arbeitsprozesse gewähren“, erzählt Rößle weiter. So erhielten Mitglieder und Markenpartner des Wirtschaftsförderverbandes Donauries einen Blick in die Varta AG am Standort Nördlingen.

Führung durch die Produktionswerke von Varta

Neben einem Frühstück in der firmeneigenen Kantine und einer kurzen Vorstellungsrunde neuer Mitglieder und Partner, gab es eine Führung durch das Werk des Batterieherstellers. Stefan Senz und Simon Ziegler, die Produktionsverantwortlichen für den Standort Nördlingen, zeigen sich begeistert: „Im Jahr 2021 sind wir Partner der Marke Donauries geworden, um zur Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion beizutragen. Es freut uns daher sehr, dass wir Teil dieses regionalen Wirtschaftsnetzwerks sind und nun im Rahmen der Veranstaltung Einblicke in unsere Produktionsabläufe geben können.“

Plattform für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft

Mittlerweile kann die Marke Donauries mehr als 250 Partner verzeichnen, die im Jahr 2016 eingeführt wurde. Der Wirtschaftsförderverband Donauries, Träger der Regionenmarke, sieht sich dabei als Plattform für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. „Wir möchten die regionalen Akteure und Unternehmen zusammenbringen und unterstützen, insbesondere im Hinblick auf das Thema Fachkräftesicherung. Neben Veranstaltungen, wie dem Unternehmerfrühstück, ist es auch unsere Projektarbeit, mit der wir einen Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftsregion leisten wollen“, erläutert Klemens Heininger, Geschäftsführer des Wirtschaftsförderverbandes Donauries.