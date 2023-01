Varta baut Führungsteam erneut um

Personalie

Symbolbild. Thomas Obendrauf wird neuer Finanzchef der Varta AG. Foto: Varta AG

Die Varta AG mit Standort in Nördlingen erweitert ihren Vorstand. Das gab der Konzern am Mittwoch bekannt. Thomas Obendrauf ist vom Aufsichtsrat zum weiteren Mitglied des Gremiums bestellt worden. Das Führungsteam wächst damit kurzzeitig auf vier Personen an.

Thomas Obendrauf wird die Position des CFO übernehmen. Foto: Varta AG

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Obendrauf wird neuer CFO

Zum 1. Mai wird obendrauf Armin Hessenberger als Finanzvorstand (CFO) ablösen. Dieser möchte sich beruflich neu orientieren, heißt in der Mitteilung. Der Vorstand besteht dann ab diesem Zeitpunkt neben Obendrauf aus Rainer Hald (CTO) und Dr. Markus Hackstein als Sprecher. Obendrauf ist 52 Jahre alt und hat mehr als 15 Jahre Vorstandserfahrung, unter anderem als CFO beim börsennotierten Faserstoffproduzenten Lenzing AG und beim Leiterplattenhersteller AT&S AG.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Varta-Vorstandssprecher: Thomas Obendrauf ist ein „erfahrener Finanzmanager“

Dr. Markus Hackstein, Sprecher des Vorstands der VARTA AG, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Mit Thomas Obendrauf gewinnen wir einen erfahrenen und renommierten Finanzmanager, der viele Jahre als Finanzvorstand bei börsennotierten Industrieunternehmen gearbeitet hat. Seine Expertise gerade im Bereich Effizienzsteigerung und Kostenreduktion macht ihn zum idealen Nachfolger für Armin Hessenberger, um dessen Erfolgskurs bei der Neuausrichtung unserer Geschäftsbereiche und bei den angelaufenen Kosteneinsparungs- und Effizienzsteigerungsprogrammen fortführen zu können.“

Michael Tojner, Aufsichtsratsvorsitzender der VARTA AG, sagt: „Armin Hessenberger hat als Finanzvorstand das starke Wachstum der VARTA im Bereich der Lithium-Ionen-Zellen und die Stärkung der Marktposition im Bereich Energy Storage in den vergangenen Jahren maßgeblich begleitet. Im aktuell durch die Folgen des Kriegs gegen die Ukraine herausfordernden Marktumfeld stellte er die Weichen für die Zukunft unseres Unternehmens. Ich danke ihm für die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünsche ihm auf seinem weiteren Berufsweg viel Erfolg.“

Armin Hessenberger war im Oktober 2020 zu VARTA gekommen und war ab Januar 2021 CFO. Er wird den Vorstand nach seinem Ausscheiden bis zum Jahresende als Berater unterstützen, heißt es weiter.