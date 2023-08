Oettinger Radler überzeugt mit Nachhaltigkeit im ZDF Wiso-Check

Auszeichnung

Oettinger Radler belegt Spitzenplätze im ZDF Wiso-Check. Foto: Oettinger Brauerei

Die Brauerei Oettinger freut sich über eine erfolgreiche Platzierung des „Orginal Oettinger Radlers“ im Radler-Test der Sendung ZDF Wiso. Besonders beim Thema Nachhaltigkeit konnte das Biermischgetränk aus Donau-Ries überzeugen. Was macht das Oettinger Radler so besonders?

Die nachhaltige Mehrweg-Glasflasche und die hohe Qualität des Radlers aus der Oettinger Brauerei in der Sendung ZDF Wiso von Verbrauchern und Experten gelobt. Im Rahmen eines Radler-Tests wurden in der Sendung sechs Radler verschiedener Hersteller in mehreren Tests auf den Prüfstand gestellt. Biersommelière Inken Küpper zeichnete in der Sendung den Geschmack des Radlers aus und setzte das Produkt im Vergleich zur Konkurrenz auf Platz eins. Auch beim Verbrauchertest durfte sich das Oettinger Radler über einen geteilten Platz zwei auf dem Treppchen freuen.

Testsieger in Punkto Nachhaltigkeit

Des Weiteren wurde das Biermischgetränk im Bereich der Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Es wird in standardisierten Mehrweg-Glasflaschen verkauft, die bis zu 50-mal wiederbefüllt und auch von anderen Brauereien benutzt werden können. Mit letzterem Merkmal konnte sich die Brauerei Oettinger gegenüber den anderen getesteten Kandidaten durchsetzen und erntet auch von der Deutschen Umwelthilfe Lob. Auch als zweitgünstigstes Radler konnte Oettinger im Vergleich glänzen.

Viel Geschmack zum kleinen Preis: Oettinger wirbt für Sommergetränk 2023

„Dieser Test bringt auf den Punkt, was nicht nur das Original Oettinger Radler, sondern unser ganzes Sortiment ausmacht: Schmeckt, kostet nicht viel, macht Spaß und ist ganz nebenbei noch nachhaltig“, freut sich Geschäftsführer Peter Böck über das positive Abschneiden. „Wer jetzt noch nicht sein Sommergetränk 2023 gefunden hat, darf unsere rund 30 Sorten Bier, Biermix, Eistee oder Fassbrause gerne mal durchprobieren.“