Die Oettinger Brauerei wird bestreikt

Protest

Das Betriebsgebäude der Oettinger Brauerei bei Nacht. Foto: Oettinger

Die Mitarbeiter der Oettinger Brauerei sollen heute ihre Arbeit niederlegen. Dazu hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten an allen Standorten der Brauerei aufgerufen. „Die Beschäftigten haben in der Vergangenheit Nullrunden akzeptiert, um die Arbeitsplätze am Standort Gotha zu sichern. Jetzt erwarten und brauchen sie dringend ein kräftiges Lohnplus“, zitiert die Augsburger Allgemeine Tim Lubecki von der Region Schwaben der NGG.

Das fordert die NGG von Oettinger

Die NGG kritisiert, dass die allgemeinen Lebenshaltungskosten in der Region steigen. Gleichzeitig seien die Löhne bei der Oettinger Brauerei aber vom Vergleich zu 2021 unverändert. Das mache sich in den Geldbeuteln der Beschäftigten bemerkbar, erklärte Lubecki in der Augsburger Allgemeinen weiter. Anfang kommender Woche starten weitere Verhandlungen mit der Geschäftsführung. Von diesen erwartet sich Lubecki deutlich bessere Angebote an die Mitarbeiter.

Das Management der Oettinger Brauerei hält sich bedeckt

Auf Anfrage unserer Redaktion äußerte sich nun auch die Geschäftsführung der Oettinger Brauerei zu dem Streik. Diese bestätigte die Niederlegung der Arbeit durch die Beschäftigten. Ebenso sei man sich bewusst, dass der Konflikt aufgrund der Gehälter der Oettinger Mitarbeiteten entstanden ist. Zu den laufenden Verhandlungen, die am 02. Mai fortgesetzt werden, äußere man sich aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.