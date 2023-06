Oettinger Brauerei stellt neuen CEO vor

Personalie

Das Betriebsgebäude der Oettinger Brauerei. Foto: Oettinger Brauerei

Stefan Blaschak (54) wurde vom Beirat der Oettinger Brauerei berufen, um ab sofort als CEO die das Unternehmen zu führen. Damit wird das Management maßgeblich verstärkt. Nach verschiedenen Positionen bei Coca-Cola Deutschland war Stefan Blaschak Mitglied des Vorstands bei Hochland und Kamps. Danach leitete er die international agierende Berentzen Gruppe als Vorstandsvorsitzender und begleitete im Anschluss Veränderungsprozesse in einer Reihe von mittelständischen Unternehmen.

Das sagt Hauptgesellschafterin Pia Kollmar zu der Personalie

Hauptgesellschafterin und Beiratsvorsitzende der Oettinger Brauerei GmbH Pia Kollmar erklärte zur Änderung in der Geschäftsführung: „Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viele notwendige Veränderungsprozesse angeschoben und zum Teil bereits erfolgreich umgesetzt. Jetzt treten wir mit Stefan Blaschak in eine neue Phase ein. Es gilt, die begonnenen Projekte zielgerichtet voranzutreiben sowie die Stärken unseres Unternehmens zu stärken und im Markt herauszustellen. Ich freue mich, dass Herr Blaschak seine breite Branchen-, Marketing- und Finanzexpertise in unser Unternehmen einbringen wird. Gemeinsam mit ihm werden wir mit voller Kraft die Zukunft gestalten.“

Oettinger Brauerei in herausfordernden Zeiten

Insgesamt befindet sich die Oettinger Brauerei derzeit in anspruchsvollen Zeiten. Aufgrund der schwächelnden Geschäftsentwicklung beschloss das Unternehmen vor gut einem Jahr den Standort in Gotha zu schließen. Gestiegene Produktionskosten sorgten außerdem dafür, dass die Oettinger Brauerei im Februar diesen Jahres bekannt gab, sein Sortiment verkleinern und die Preise der Produkte anheben zu müssen.